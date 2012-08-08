Олимпиада 2012. Болельщик, купивший билеты на все соревнования Олимпийских игр, скончался от радости за золото Британии в велоспорте

Новости Олимпиады. Конрад Ридман, 49-летний бухгалтер из города Колчестер (графство Эссекс), возвращаясь с состязаний по велоспорту на треке, в парке рядом с велодромом почувствовал себя плохо и потерял сознание. По словам прибывших на место происшествия медиков, у мужчины случился сердечный приступ, он был госпитализирован, но скончался в больнице, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина хотел составить персональный дневник Олимпиады. Он успел посетить 16 спортивных соревнований, среди которых пляжный волейбол, хоккей, стрельба из лука, гребля, футбол, тяжёлая атлетика, бадминтон и плавание. Своими впечатлениями от Олимпиады британец делился в Twitter.

Последнюю запись Ридмен сделал 2-го августа. Мужчина ждал золотую медаль британцев в велоспорте.

Конрад Ридман:

Сегодня эпический день... И будем надеяться, что команда Великобритании, в погоне за золотом, принесёт его. Будет море слез!..

Ещё в прошлом году, когда билеты на Олимпиаду в Лондоне только поступили в продажу, Ридман объединился в Интернете с еще 10 фанатами, и они стали скупать билеты на соревнования. Накануне старта Игр бухгалтер взял отпуск на две недели (ровно столько длятся Олимпийские Игры-2012) и намеревался посетить максимальное количество спортивных мероприятий. Как рассказала мать Конрада, она не знает, сколько денег сын потратил на билеты, но он находился на Олимпиаде каждый день.

Ридман не страдал никакими хроническими заболеваниями. По словам близких Конрада, у него никогда не было проблем с сердцем.

Жанна Ридман, мама Конрада Ридмана:

За последние 15 лет Ридман ни разу не обратился к врачу. Я горжусь им, он умер счастливым. Он любил спорт, любил смотреть все спортивные дисциплины.

У миссис Ридман осталось множество билетов на вторую неделю соревнований, в том числе на церемонию закрытия Игр, и она пока не знает, что с ними делать.

Тим Пейтон, работодатель и друг Ридмана:

Я в шоке, я работал с ним с 1982 года. Он был опорой для нашего коллектива. Клиенты и сотрудники его любили. Его будет очень не хватать всем нам.