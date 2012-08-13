Олимпиада-2012. Белорусских гребцов-призеров Игр встретили в Национальном аэропорту

Новости Беларуси. 13 августа из Лондона на родину вернулись белорусские гребцы. Наши спортсмены завоевали два серебра – на дистанции 1000 м в состязании мужских каноэ-двоек и состязаниях экипажей гребцов на байдарках. А бронза на счету экипажа женской байдарки-четверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту спортсменов встречали родные, друзья, болельщики и журналисты. Олимпийцы поделились впечатлениями от своего лондонского выступления.

Ольга Худенко, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне:

Мы стремились, конечно, к этой медали, делали все возможное. У нас все получилось. У меня это первая Олимпиада, мне всего лишь 20 лет, у меня даже опыта мало. Это было психологически сложно. Я понимала, что это очень большая ответственность.

Роман Петрушенко, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне:

Заняли те места, на которые по сезону были готовы. если реально смотреть, то русские были сильнее.