Олимпида-2012. Золотую медаль российская легкоатлетка подарит маме на день рождения

Новости Олимпиады. Олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров стала российская спортсменка Мария Савинова. Россиянки не выигрывали Олимпиаду на этой дистанции с 1996 года, тогда сильнейшей стала Светлана Мастеркова.

На протяжении двенадцати лет Мария мечтала хотя бы об участии в Олимпийских Играх. Спортсменка не строила заоблачных планов на Олимпиаду в британской столице: искренне бы радовалась медали любого достоинства.

Мария Савинова, российская спортсменка:

Я не могу поверить, что стала олимпийской чемпионкой. Честно говоря, цель была – любая медаль. Соперники все очень сильные. С утра перед стартом все непонятно было. Ноги были вялые, состояние не очень хорошее, голова болела, даже слезы наворачивались. Это состояние у меня было до последних минут перед стартом. То есть я себя как-то мотивировала, держала в тонусе. Тренер (Владимир Казарин) говорил, что я очень сильно зажата, но я говорила, что все в порядке, просто я сама себя настраиваю. А когда у меня слезы наворачиваются, это к добру, к лучшему.

Свою победу Мария посвящает маме. Ей чемпионка и подарит золотую медаль Олимпиады-2012.

Мария Савинова, российская спортсменка:

У мамы 11-го августа день рождения, хочу её поздравить. Я у неё спрашивала, что привезти, она сказала – медаль. Вот я везу маме золотую медаль на день рождения. А далее планирую отпраздновать свой день рождения 13-го августа в самолете.

Мама олимпийской чемпионки ни на секунду не сомневалась в успехе дочери, верила в то, что призёром Олимпиады Маша станет при любом стечении обстоятельств. А вот о золоте даже и не смела мечтать! Победа дочери настолько растрогала Наталью Леонидовну, что пришлось посреди ночи вызывать «скорую помощь».

Наталья Леонидовна, мама Марии Савиновой:

Я верила, что Маша отдаст все силы на дистанции, но хватит ли её запала для «золота»? Если честно, надеялась, что дочка попадет в число призеров. Но чтобы стать олимпийской чемпионкой!? Там же такие грозные соперницы! Но Машенька выдержала, дотерпела, отдала все силы, и смогла выиграть! Это был самый лучший день и в моей, и в ее жизни! Я так переволновалась, что пришлось «скорую» ночью вызывать. Давление подскочило. Врачи приехали, и когда узнали из-за чего все это произошло, успокоили меня, поздравили. Сделали какой-то укол. Все в норму пришло. Но я так и не спала. Через часик после победы дочка позвонила. Говорит, что эту победу она мне сделала ко дню рождения.

Олимпийская чемпионка раскрыла секрет триумфальной победы на Олимпийских Играх. В беге на 800 метров, в первую очередь, важна тактика и умение контролировать каждое своё движение. К слову, эту дистанцию нередко сравнивают с шахматами.

Мария Савинова, российская спортсменка:

К ней (дистанции) надо тактически подготовиться. Но на самом деле заранее продумать ничего нельзя. Неизвестно же, кто и как побежит. Нужно просто грамотно и быстро соображать на дистанции – куда шаг сделать, когда начинать финишировать. Я бежала сзади, но все контролировала. Опасалась практически всех соперниц, а еще боялась форс-мажора – с кем-нибудь столкнуться, например.

Первый тренер Савиновой отмечает, что российским легкоатлеткам на Олимпиадах приходится нелегко: «выиграть у чернокожих белому человеку очень сложно».

Татьяна Маслова, первый тренер Марии Савиновой:

Маша – труженица. Основные черты ее характера – порядочность и трудолюбие. Она никогда не прогуливала тренировок. Не было случая, чтобы она не пришла, а я об этом не знала. Она мне звонила и говорила: «У меня зачет», тогда я давала ей свое задание, и знала точно, что она сделает. У средневиков без трудолюбия невозможно. Это тихие, интеллигентные трудолюбивые люди, если их не трогать.

Тренер признаёт: не хватает российским атлетам злости, в спортивном плане, разумеется.

Татьяна Маслова, первый тренер Марии Савиновой:

Средневик без спортивной злости успеха не добьется. Поэтому я Маше написала перед победой: «Наглости! Мудрости! Уверенности! Удачи!»

Справка ctv.by

27-летняя Мария Савинова занимается лёгкой атлетикой 12 лет. Окончила факультет ЮУрГУ по специальности менеджер физической культуры и спорта. Получает второе высшее образование по специальности экономика и управление в агропромышленном комплексе (ЧГАА). Чемпионка мира и Европы в беге на 800 метров, многократная чемпионка страны.