Александра Герасименя: Хочу на море, для меня вода - среда обитания

Собеседник ведущего программы «Неделя» Олега Степанюка – двукратный серебряный призёр Олимпиады 2012, чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя.

Когда находишься на дистанции, чувствствуется какая-то поддержка болельщиков?

Александра Герасименя: Конечно. Тут даже нельзя сказать, что «какая-то». Я чувствовала мощную энергетику, которая передавалась мне. Я чувствовала, как все верят, что я могу взять медаль. Я просто обязана была ее взять! Такую энергетиеку нельзя было не почувствовать.

На Олимпиаде 2012 Вы завоевали две серебряные медали. Есть ли разница, когда ты восходишь на пъедестал впервый раз за Олимпиаду и второй? Равноценны ли эмоции от получения первой и второй награды?

Александра Герасименя: Конечно, разница есть. В первый раз, как бы ты ни хотел и ни стремился, ты не знаешь, получиться ли у тебя. И когда ты достигаешь того, чего хотел, это безумная радость. Это радость победы, радость медали, тем более, что она первая, от того и самая желанная. Вторая медаль была уже более ожидаемая. Я знала, что могу лучше. Появилось даже сначало разочарование от того, что снова серебро, а почему же не золото. Но в общем-то я очень довольна серебром. И уже стоя на пъедестале ты понимаешь, как это важно для тебя. Важно, что это медаль есть, пусть она и вторая. Да, она не менее ценная.

Вы - чемпионка мира, дважды призер Олимпийских игр. Какой из этих титулов Вам дороже?

Александра Герасименя: Что значит дороже? Я считаю, что титул чемпионки мира - это очень престижное звание. К этому на самом деле относятся серьёзно. Скажу так: тем, что я завоевала медали на Олимпиаде, я доказала, что могу конкурировать и что моё чемпионство неслучайно. Я думаю, что я заявила о себе, о своей стране. Думаю, что меня запомнят надолго.

А как вы узнали, что награждены ещё и государственным орденом – орденом Отечества III степени?

Александра Герасименя: Я узнала об этом, когда находилась в белорусском посольстве в Англии. Там мне вручили диплом, в котором говорилось, что я этим орденом награждена.

Как Вы оцените организацию Олимпийских игр в Лондоне?

Александра Герасименя: Конечно, были некоторые недочеты и если их суммировать, то можно найти какой-то большой минус. Но, когда ты пребываешь в эйфории, когда тебя переполняют эмоции, этого не замечаешь.

Олимпиада завершилась, переживания тоже. Чем Вы планируете заниматься сейчас, по возвращению из Лондона?

Александра Герасименя: Я позволю себе немножко отдохнуть. Очень хочу на море. Пляж, солнце, плавание. Для меня вода очень много значит, и не только как спорт, а как среда обитания. Поэтому я с удовольствием съезжу на море, чтобы просто покачаться на волнах.