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Олимпиада-2012. Торжественная церемония закрытия Игр прошла в Лондоне

13 августа 2012 07:32
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Новости Олимпиады. XXX летние Олимпийские игры завершились. Накануне в Лондоне прошла торжественная церемония закрытия. Красочное шоу стало достойным завершением одного из самых значимых спортивных событий четырехлетия.

Церемония состояла из нескольких частей. Поочередно на стадион выходили звезды шоу-бизнеса, музыканты и, конечно, спортсмены. В финале церемонии был погашен олимпийский огонь в оригинальной чаше из 204 «лепестков» – по количеству стран-участниц. При этом представители всех национальных олимпийских сборных смогли увезти «свой» лепесток домой в качестве напоминания о всемирном празднике спорта в Лондоне.

Шоу закончилось грандиозным салютом и передачей олимпийской эстафеты Рио-де-Жанейро, где в 2016 году пройдут следующие летние Олимпийские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012 # Фотофакт

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