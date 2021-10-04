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Олег Радушко будет временно руководить футбольной сборной Беларуси

04 октября 2021 20:18
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Новости Беларуси. Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу назначен Олег Радушко. Именно ему предстоит руководить командой в двух ближайших отборочных матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Олег Радушко будет временно руководить футбольной сборной Беларуси-1

Напомним, Георгий Кондратьев сдал положительный тест на коронавирус. Соответственно, тренировать дружину он не может. А сборной предстоят непростые испытания. Уже 8 октября мы на выезде сразимся с эстонцами. А на старте следующей недели в Казани примем чехов. Эти дуэли являются квалификационными к чемпионату мира-2022.  

# Футбол Беларуси # Олег Радушко # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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