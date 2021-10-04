Олег Радушко будет временно руководить футбольной сборной Беларуси

Новости Беларуси. Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу назначен Олег Радушко. Именно ему предстоит руководить командой в двух ближайших отборочных матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, Георгий Кондратьев сдал положительный тест на коронавирус. Соответственно, тренировать дружину он не может. А сборной предстоят непростые испытания. Уже 8 октября мы на выезде сразимся с эстонцами. А на старте следующей недели в Казани примем чехов. Эти дуэли являются квалификационными к чемпионату мира-2022.