Иностранным журналистам не потребуется аккредитация для освещения чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. Иностранным журналистам не потребуется аккредитация МИД Беларуси для освещения чемпионата мира по хоккею. Это предусмотрено указом Президента.

Такой порядок окажет существенную помощь в обеспечении безвизового режима пребывания представителей иностранных СМИ в Беларуси и их плодотворной работе по освещению мирового первенства. Это не касается журналистов, которые будут в это время освещать события, не связанные с чемпионатом мира по хоккею. Им потребуется получение аккредитации МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.