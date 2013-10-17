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Иностранным журналистам не потребуется аккредитация для освещения чемпионата мира по хоккею

17 октября 2013 14:40
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Новости Беларуси. Иностранным журналистам не потребуется аккредитация МИД Беларуси для освещения чемпионата мира по хоккею. Это предусмотрено указом Президента.

Такой порядок окажет существенную помощь в обеспечении безвизового режима пребывания представителей иностранных СМИ в Беларуси и их плодотворной работе по освещению мирового первенства. Это  не касается журналистов, которые будут в это время освещать события, не связанные с чемпионатом мира по хоккею. Им потребуется получение аккредитации МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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