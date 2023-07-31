Около 70 легкоатлетов в возрасте до 15 лет представят Беларусь на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. II Игры стран СНГ все ближе. Спортсмены проходят заключительный этап подготовки к стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская команда по легкой атлетике в эти дни проводит централизованный сбор на базе училища олимпийского резерва. Состав наших атлетов довольно внушительный. За Беларусь на Играх выступят около 70 юных спортсменов до 15 лет. Так, например, в метании копья за высокие позиции будут бороться Валерия Грицкова и Регина Алейникова – чемпионка и серебряный призер первенства Беларуси в своей возрастной категории. Они представляют Гомельскую область.

Владимир Кулиненко, тренер Центра дополнительного образования г. Добруша:

Приезжает Россия. Ну, протоколы я поднимал, посмотрел. Ну, что? В России чемпионка страны очень сильная, девочка из Крыма. Она имеет приблизительно такой результат, как они. Но сегодня мы уже лучший результат показали на этой тренировке. На своей земле! Надеюсь выиграть.

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:

Это самый-самый отдаленный резерв национальной команды – маленькие детки. Из этого возраста спортсмены, которые сейчас показывают хорошие, высокие результаты, большинство из них, безусловно, когда достигнут возраста взрослого или молодежного, может, уже и тренироваться не будут, может, их результаты стабилизируются и упадут. Но многие спортсмены, конечно, будут продолжать и дальше выступать, повышая уровень своего мастерства. И с достоинством представлять нашу страну на международных соревнованиях различного уровня.