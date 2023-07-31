Плавание. Белорусы выиграли 4 медали в последний день Кубка России

Золото, серебро и две бронзы. Белорусские пловцы удачно завершили выступление на Кубке России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чемпионом стал Илья Шиманович. Ему не было равных на дистанции 50 метров брассом. Результат – 26,56 секунды.
Золото, серебро и две бронзы. Белорусские пловцы удачно завершили выступление на Кубке России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чемпионом стал Илья Шиманович. Ему не было равных на дистанции 50 метров брассом. Результат – 26,56 секунды.
Второе время дня показала Алина Змушко. А Анастасия Кулешова и мужская эстафета 4 по 100 метров комплексным плаванием поднялись на третью ступень пьедестала. Всего в активе белорусов по итогам старта 10 наград.