Плавание. Белорусы выиграли 4 медали в последний день Кубка России

Золото, серебро и две бронзы. Белорусские пловцы удачно завершили выступление на Кубке России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чемпионом стал Илья Шиманович. Ему не было равных на дистанции 50 метров брассом. Результат – 26,56 секунды.