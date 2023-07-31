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Хоккей. В Кубке Цыплакова состоялись первые матчи 1/8 финала – результаты

31 июля 2023 12:21
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Интересно, что практически во всех противостояниях победили хозяева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. В Кубке Цыплакова состоялись первые матчи 1/8 финала – результаты-1

Исключением стал только поединок между Беларусью U-17 и «Авиатором». Столичная дружина постоянно вела в счете, но в итоге уступила. Причем иногда отрыв составлял даже две шайбы. Однако гости из Барановичей ударно провели третий период и сумели нивелировать отставание. А уже в овертайме дожали оппонента. Ответные матчи 1/8 финала состоятся 31 июля.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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