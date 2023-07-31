Исключением стал только поединок между Беларусью U-17 и «Авиатором». Столичная дружина постоянно вела в счете, но в итоге уступила. Причем иногда отрыв составлял даже две шайбы. Однако гости из Барановичей ударно провели третий период и сумели нивелировать отставание. А уже в овертайме дожали оппонента. Ответные матчи 1/8 финала состоятся 31 июля.