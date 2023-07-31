ХК «Динамо-Шинник» узнал расписание в МХЛ

Наш представитель в Молодежной хоккейной лиге России «Динамо-Шинник» узнал расписание на сезон. Коллектив вступит в борьбу 4 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это будет домашний матч. Соперничать предстоит с «Тайфуном» из Владивостока.