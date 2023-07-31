Прямой эфир

ХК «Динамо-Шинник» узнал расписание в МХЛ

31 июля 2023 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наш представитель в Молодежной хоккейной лиге России «Динамо-Шинник» узнал расписание на сезон. Коллектив вступит в борьбу 4 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это будет домашний матч. Соперничать предстоит с «Тайфуном» из Владивостока.

ХК «Динамо-Шинник» узнал расписание в МХЛ-1

5 сентября коллективы померяются силами вновь. Соперники сойдутся на «Бобруйск-Арене». В минувшем сезоне турнирные пути клубов пересекались четырежды и побеждали исключительно динамовцы.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. В Кубке Цыплакова состоялись первые матчи 1/8 финала – результаты
31 июля 2023 12:21

Хоккей. В Кубке Цыплакова состоялись первые матчи 1/8 финала – результаты

Плавание. Белорусы выиграли 4 медали в последний день Кубка России
31 июля 2023 12:17

Плавание. Белорусы выиграли 4 медали в последний день Кубка России

Стали известны новые рейтинги белорусских теннисистов
31 июля 2023 12:14

Стали известны новые рейтинги белорусских теннисистов