«Огромное количество молодых лошадей». В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке

Новости Беларуси. В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке. В течении четырех соревновательных дней 80 пар, прибывших со всей страны, разыграют 11 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победитель в каждом виде программы претендует на попадание в национальную команду. Также национальный старт – это хорошая возможность обкатать свои композиции, с которыми дуэты будут выступать на международной арене.

В первый день участники определяли сильнейших на молодых лошадях. В возрастной категории до 4 лет – это совсем юные кони, на которых всего год назад одели седла – победила пара Анна Карасева и Барышников, у пятилеток первенствовала Елена Тихончук на Тиане. В категории шестилетних лошадей виктория досталась Анастасии Дудковой и Пезаро.

Наталья Юранова, судья соревнований:

Мы очень рады отметить. Для нас огромное уже количество молодых лошадей. В четырехлетках три разминки выступают, пятилетки и шестилетки. Это наша перспектива. Добавляются лошади как разведения нашего центра, конезавода имени Доватора, так и из других учреждений, частные лошади, которые дальше составят конкуренцию. Уже интересно очень смотреть.