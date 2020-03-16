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Официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков. Комментарий Минспорта

16 марта 2020 18:16
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Новости Беларуси. В Министерстве спорта сделали официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков. Комментарий Минспорта-1

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма:
Учитывая, что все-таки потенциальная угроза существует при проведении массовых, спортивно-массовых, спортивных мероприятий, то мы дали такие же рекомендации: до 6 апреля пока их отменить е окончательно, а перенести на более поздний срок). И затем уже в графики всех мероприятий спортивных и спортивно-массовых, культурных постараемся это все вписать. Ситуация нормализуется, и все-таки мы будем проводить подобного рода мероприятия, вернемся к активной спортивной, спортивно-массовой работе.

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В мире уже отменены многие спортивные соревнования. 17 марта решится судьба футбольного Евро и матчей плей-офф Лиги наций.

# Коронавирус # Владимир Нестерович # Фотофакт

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