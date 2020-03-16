Минспорта: Есть только один эпизод заражения спортсмена коронавирусом

Так, появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели COVID-19. В Министерстве спорта прокомментировали ситуацию, а также сделали официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма:

У нас есть только один эпизод, подтвержденный соответствующими службами Министерства здравоохранения, о заражении одного спортсмена коронавирусом. Все остальное – это не более чем домыслы и чьи-то рассуждения, что якобы их несколько, что были там какие-то опасения из-за недомогания наших конькобежцев.

Все результаты анализов были получены отрицательные, и, более того, завтра они, по всей видимости, будут уже выписаны из больницы и отправлены, да, под медицинским наблюдением, но уже не находясь в такой вот жесткой изоляции.