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Минспорта: Есть только один эпизод заражения спортсмена коронавирусом

16 марта 2020 18:16
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Новости Беларуси. В последние дни в средствах массовой информации на фоне новостей о коронавирусе распространяется и фейковая информация, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели COVID-19. В Министерстве спорта прокомментировали ситуацию, а также сделали официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков.

Официальное заявление по отмене соревнований среди детей и подростков. Комментарий Минспорта

Минспорта: Есть только один эпизод заражения спортсмена коронавирусом-1

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма:
У нас есть только один эпизод, подтвержденный соответствующими службами Министерства здравоохранения, о заражении одного спортсмена коронавирусом. Все остальное это не более чем домыслы и чьи-то рассуждения, что якобы их несколько, что были там какие-то опасения из-за недомогания наших конькобежцев.

Все результаты анализов были получены отрицательные, и, более того, завтра они, по всей видимости, будут уже выписаны из больницы и отправлены, да, под медицинским наблюдением, но уже не находясь в такой вот жесткой изоляции.

# Коронавирус # Владимир Нестерович # Фотофакт

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