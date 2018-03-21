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НХЛ. Впервые с 2008 года ХК «Чикаго» не вышел в плей-офф

21 марта 2018 22:33
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Новости мира. Хоккейный клуб «Чикаго» впервые с 2008 года не вышел в плей-офф НХЛ. Точкой невозврата стало поражение ястребов в игре с «Колорадо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем команда из Дэнвера в первом периоде горела – 1:0.

НХЛ. Впервые с 2008 года ХК «Чикаго» не вышел в плей-офф-1

Правда, за оставшееся время матча «Чикаго» умудрился пропустить 5 шайб. Крупное поражение на домашнем льду оставило подопечных Джоэля Кенневилля на последнем месте в Центральном дивизионе. В активе «Чикаго» 69 очков. Отметим, что всего в своей истории «Блекхокс» шесть раз выигрывал главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли, последний из которых был завоёван в 2015 году. 

НХЛ. Впервые с 2008 года ХК «Чикаго» не вышел в плей-офф-4

В других матчах синхронных побед с одинаковым счетом добились лидеры восточной конференции – «Тампа Бэй» и «Вашингтон Кэпиталс». А «Вегас» на западе крупно обыграл аутсайдера конференции «Ванкувер» – счет 4:1.

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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