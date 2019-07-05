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Белорусские волейболисты проиграли кубинцам в квалификации Лиги наций

05 июля 2019 09:39
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Новости Беларуси. Мужская национальная сборная Беларуси по волейболу проиграла кубинцам в рамках квалификации к Лиге наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболисты проиграли кубинцам в квалификации Лиги наций-1

Подопечные Виктора Бекши приложили максимум усилий для победы, но латиноамериканцы были сильнее. Финальный счет – 3:1 в их пользу. Таким образом, кубинцы досрочно вышли в полуфинал. Белорусам же остается надеяться, что кубинцы обыграют представителей Египта.

# Волейбол # Фотофакт

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