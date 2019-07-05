Белорусские волейболисты проиграли кубинцам в квалификации Лиги наций

Новости Беларуси. Мужская национальная сборная Беларуси по волейболу проиграла кубинцам в рамках квалификации к Лиге наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Виктора Бекши приложили максимум усилий для победы, но латиноамериканцы были сильнее. Финальный счет – 3:1 в их пользу. Таким образом, кубинцы досрочно вышли в полуфинал. Белорусам же остается надеяться, что кубинцы обыграют представителей Египта.