Павел Карнаухов: на второй день после победы уже было понимание, что повезу Кубок Гагарина в Минск

Новости Беларуси. Кубок Гагарина – в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, появился он в столице не силами нашего представителя в континентальной хоккейной лиге – минского «Динамо». До заветного трофея «зубрам» еще очень далеко. Привез же чашу Павел Карнаухов, который стал чемпионом КХЛ в составе ЦСКА.

Корреспондент Наталья Федорцова вживую полюбовалась трофеем.

В 2019 году у Кубка Гагарина насыщенная туристическая программа. Трофей уже побывал в Челябинске, Новокузнецке, и вот настал черед Минска. Здесь в крытом катке парка Горького он появился благодаря воспитаннику хоккейной «Юности» Павлу Карнаухову, который в 2019 году вместе с ЦСКА занял первое место в Континентальной хоккейной лиге.

Павел Карнаухов, обладатель Кубка Гагарина:

Где-то на второй день после победы, в принципе, уже было понимание, что повезу кубок в Минск 5-7 июля. Что хотелось бы выставить кубок в детской школе «Юности». Я сильно даже не думал по поводу ажиотажа, просто это, в принципе, надо было сделать.

Для того, чтобы сфотографироваться с трофеем и взять автограф у чемпиона, выстроилась целая очередь. Прикоснулись к заветной награде и мы.

Наталья Федорцова, СТВ:

Сам кубок высокий и достаточно тяжелый: его масса составляет чуть меньше 30 килограммов, а вместимость – 12 литров. Трофей сделан из серебра и покрыт позолотой.

С одной стороны есть изображение Юрия Гагарина, в честь которого и назвали трофей. С другой – изображение хоккеиста. По легенде это Всеволод Бобров.

По кругу кубок украшен маленькими шайбами, на которых выгравированы имена команд-победителей (пока шайбы ЦСКА здесь нет). Снизу – изображение эмблемы Континентальной хоккейной лиги.