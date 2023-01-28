«Очень довольна своей работой на огневых рубежах». Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования в Раубичах

Новости Беларуси. Биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидер нашей национальной команды великолепно показала себя на дистанции и безукоризненно преодолела огневые рубежи.
Белоруска не допустила ни единого промаха. Это позволило ей вырваться вперед и выиграть гонку с комфортным преимуществом.
Динара Алимбекова-Смольская, чемпионка гонки преследования:
Очень приятно, что получается справляться со стрельбой именно в таких условиях гоночных. Очень довольна именно своей работой на огневых рубежах. Знала, что у меня в этом есть преимущество, и воспользовалась этим. Наверное, еще до гонки есть чувство ответственности какое-то, что нужно все-таки порадовать и себя, и болельщиков, и наш тренерский штаб, всех ребят, которые трудятся на наш результат. Конечно же, это все зависит от настроя, и сегодня я настраивалась на достойный результат.
«Без промахов не обошлось». Антон Смольский завоевал серебро гонки преследования Кубка Содружества. Подробнее здесь.
Определять сильнейших на пятом этапе Кубка Содружества биатлонисты продолжат 29 января. В программе заключительного дня – мужской и женский масс-старты.
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