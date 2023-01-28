«Очень довольна своей работой на огневых рубежах». Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования в Раубичах

Динара Алимбекова-Смольская, чемпионка гонки преследования:

Очень приятно, что получается справляться со стрельбой именно в таких условиях гоночных. Очень довольна именно своей работой на огневых рубежах. Знала, что у меня в этом есть преимущество, и воспользовалась этим. Наверное, еще до гонки есть чувство ответственности какое-то, что нужно все-таки порадовать и себя, и болельщиков, и наш тренерский штаб, всех ребят, которые трудятся на наш результат. Конечно же, это все зависит от настроя, и сегодня я настраивалась на достойный результат.

«Без промахов не обошлось». Антон Смольский завоевал серебро гонки преследования Кубка Содружества. Подробнее здесь.