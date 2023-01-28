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«Очень довольна своей работой на огневых рубежах». Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования в Раубичах

28 января 2023 13:39
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Новости Беларуси. Биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень довольна своей работой на огневых рубежах». Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования в Раубичах-1

Лидер нашей национальной команды великолепно показала себя на дистанции и безукоризненно преодолела огневые рубежи.

«Очень довольна своей работой на огневых рубежах». Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования в Раубичах-4

Белоруска не допустила ни единого промаха. Это позволило ей вырваться вперед и выиграть гонку с комфортным преимуществом.

«Очень довольна своей работой на огневых рубежах». Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования в Раубичах-7

Динара Алимбекова-Смольская, чемпионка гонки преследования:
Очень приятно, что получается справляться со стрельбой именно в таких условиях гоночных. Очень довольна именно своей работой на огневых рубежах. Знала, что у меня в этом есть преимущество, и воспользовалась этим. Наверное, еще до гонки есть чувство ответственности какое-то, что нужно все-таки порадовать и себя, и болельщиков, и наш тренерский штаб, всех ребят, которые трудятся на наш результат. Конечно же, это все зависит от настроя, и сегодня я настраивалась на достойный результат.

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«Очень довольна своей работой на огневых рубежах». Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования в Раубичах-10

Определять сильнейших на пятом этапе Кубка Содружества биатлонисты продолжат 29 января. В программе заключительного дня – мужской и женский масс-старты.

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# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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