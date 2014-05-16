Обзор всех событий на Чемпионате мира по хоккею в Минске за 15 мая от СТВ

16 мая хозяева ЧМ-2014 провели после двух дней перерыва матч на форуме. Играли подопечные Глена Хэнлона с авторитетными в мировом сообществе финнами. Сборную Страны Суоми можно причислить к «неудобным соперникам». Доселе на мировом первенстве аппоненты встречались лишь однажды в 2009 году. Победа была на нашей стороне. Изюмика нынешнего противостояния — в составе финнов значатся экс-динамовцы Ким Хиршовиц и Йере Каралахти. В оппоненты финскому вратарю наставник белорусской команды Глен Хэнлон отрядил Кевина Лаланда. Белорусский голкипер уверенно отстоял почти весь первый период, но на 17 минуте не успел среагировать на бросок Петри Контиолы. Во второй двадцатиминутке болельщики голов не увидели, хотя финны удалялись в три раза чаще, и возможность забить у наших хоккеистов была.

Итоги матча Беларусь-Финляндия — 0:2.

Итоговый счет на табло зафиксировал цифры не в пользу сборной Беларуси. 2:0 — команда Финляндии набирает очередные очки и несколько выравнивает свое положение на турнире. Что до наших ребят, то назвать их проигравшими никак нельзя. Представители синеокой выглядели более чем достойно, порой, даже превосходя своих оппонентов. В целом они продемонстрировали красивый комбинационный хоккей и настоящие бойцовские качества. Это оценили и болельщики: трибуны не умолкали ни на минуту, постоянно скандируя слова поддержки. И вот с какими чувствами зрители расходились после матча.

Болельщики:

— Атмосфера отличная, как обычно. Игра тоже хорошая. Мы болеем за Беларусь, знаем, что они победят. За Беларусь всегда были и будем.

— Очень захватывающая игра. Болеем за наших. Мы желаем им только победы. Будем болеть до конца.

— Я бы вышел на лед, если б умел играть в хоккей. Супер! Классная атмосфера.

— Хочется верить, что мы попадем в 1/4 финала, а потом и в 1/2 финала. Возможно, что в финале встретимся со сборной России.

— Команда сражалась, боролась, горели глаза у ребят. Немножко не получилось, немножко не повезло. Но наши основные игры впереди — Латвия и Германия. Я думаю, если мы их обыграем, будем в плей-офф обязательно.

— Мне наша сборная очень понравилась. Ребята практически дожали финнов, чуть-чуть им не хватило.

— Игра была интересная. Особенно третий период, конечно. Мы так переволновались, что это чуть не до инфаркта. К сожалению, нашим сегодня не повезло. Но, тем не менее, достойная игра.

— Сегодня хоть белорусы проиграли, но матч был хороший. И все равно мы самые сильные.

— Чуть-чуть не хватило. Поддержка болельщиков была очень хорошая. Я думаю, что при такой поддержке мы обязательно победим.

Нам главное побеждать в следующих встречах. Играть мы еще будем со сборными Германии и Латвии. Латыши 16 мая переиграли США, бронзовых призеров прошлого чемпионата мира, со счетом 6:5.

И о других встречах, состоявшихся 16 мая в «Чижовка-Арене». Канадцы победили датчан со счетом 6:1, французы уступили шведам со счетом 1:2.

В матче Швеция–Франция «трехцветные» на равных играли с соперниками почти две «двадцатиминутки». Но на исходе второго периода чемпионы мира прибавили в скорости и, как следствие, в течение минуты забили дважды – отличились Йоэль Лундквист и Оскар Мёллер. Максимум, что удалось сделать оппонентам — сократить отставание. Счет матча — 2:1.

В дневной сессии уже вторую сенсацию преподнесла команда Латвии. Вначале прибалты довольно неожиданно переиграли финнов. А 15 мая устроили перестрелку со сборной США. И, как ни парадоксально, оказались в ней более точными — 6:5. Стартовый отрезок остался за латышами — 2:1. Во втором периоде уже звездно-полосатые победили с идентичными цифрами. А в заключительной трети валерианкой заливались и те, и другие. Натужно забивая, удерживать преимущество нашим соседям не удавалось. И лишь в самой концовке латыши оторвались на 2 шайбы. Игра сделана? Как бы ни так. Американцы, сняв вратаря, вновь вернули интригу. И даже могли перевести игру в овертайм. Но ценой неимоверных усилий сборная Латвии выстояла и победила — 6:5.

Сет Джоунс, игрок сборной США по хоккею:

Игра получилась на загляденье. Такой игры от соперников мы не ожидали. Я поздравляю сборную Латвии. Они провели потрясающий матч. Мы же, по всей видимости, не настроились — очень много пропустили. Все-таки 6 голов это слишком. Тут и речи не может быть о победе.

Болеют за белорусов не только в стенах «Минск-Арены», но и по всей Беларуси. Равнодушным сейчас не остается никто. Незримую поддержку своей сборной оказывают все белорусы: от мала до велика. Ну, а курсантам Могилевского высшего колледжа МВД пришлось даже перекроить привычный распорядок дня ради просмотров матчей домашнего первенства. Трансляцию игр с участием сборной Беларуси курсанты отслеживают в режиме онлайн. Накануне открытия чемпионата в учебном заведении установили оборудование, позволяющее транслировать видео на три больших экрана. Такой системой пока не могут похвастаться ни в одном ВУЗе Беларуси.

Александр Бандур, курсант факультета милиции Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

Я каждый матч болею за сборную Беларуси. Благодаря моим коллегам, товарищам, мы практически постоянно поддерживаем нашу команду, сборную Республики Беларусь. И мы уверены, что Республика Беларусь победит.

Артем Кондратьев, курсант факультета милиции Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

Хоккей, это очень интересная игра. Я за Беларусь болею уже очень давно. И самое главное, что я болею за хоккей, я живу хоккеем. Беларусь лучшая. Ура!

После матча с финнами 15 мая у белорусской сборной 16 мая — день отдыха. В следующий раз белорусы выйдут на лед завтра. Противостоять им будет команда Германии. После семи дней чемпионата у бундестим пять очков, и это всего на балл меньше, чем у белорусских зубров. Будем верить, что нашим ребятам по плечу любые соперники и они по-прежнему способны на многое!