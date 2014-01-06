Обыграв сборную Германии 11:0, команда Президента Беларуси вышла в полуфинал рождественского хоккейного турнира

Новости Беларуси. Турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси стал также доброй традицией. Соревнования проходят в Минске уже в 10 раз и всегда в рождественские праздники. Интрига состязаний с каждым днем только накаляется. Команда Беларуси вышла в полуфинал, накануне одержав третью победу. На этот раз над командой Германии. Таким образом стала лидером в своей подгруппе. 6 января определятся финалисты турнира.

На соревнования, как на праздник. В фойе столичного Дворца спорта – компании подростков, пенсионеры и молодые семьи с детьми. В эти рождественские дни прийти на хоккей и поболеть за любимую команду – уже традиция. Кто-то заполняет купоны, чтобы выиграть абонемент на чемпионат мира (но об этом позже), кто-то делает прогнозы на предстоящий матч.

Болельщики:

Беларусь победит. Мы верим, что она пройдет в финал. Мы болеем за Беларусь, принесли даже растяжку, там написано «Квітней, Беларусь!»

Превосходная игра, логика есть.

Будем болеть, конечно, за наших, за Беларусь, чтобы она выиграла.

С коллегами пришли посмотреть на Рождественский турнир. Очень интересно.

Хозяева турнира – хоккейная команда Президента Беларуси – один из фаворитов. Семь раз из девяти они выигрывали заветный кубок. И если в первых турнирах было видно явное превосходство наших игроков, то в последнее время удерживать победные позиции становится сложнее. Из года в год турнир прибавляет не только в организации и зрительском интересе, но и в уровне мастерства команд и звездном составе соперников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Савилов, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Команды участников крепнут из года в год. Поэтому становится играть интереснее, зрителям интереснее. Большинство участников команд когда-то играли в профессиональный хоккей, поэтому в таких единоборствах, в таких моментах, которые определяют исход матча, конечно, где-то и сыграл характер, сыграло какое-то хоккейное, бойцовское чувство.

Команда Германии в седьмой раз на Рождественском турнире. Их лучший результат – пятая строчка. Хотя их страна в мировом рейтинге сборных по хоккею входит в десятку лучших. К слову, их соотечественники сыграют с белорусами в одной подгруппе в мае и на чемпионате мира в Минске.

Хельмут Кесль, нападающий хоккейной команды Германии:

Превосходная команда Беларуси. У этих игроков все получается наилучшим образом: броски, комбинации. Видно, что они сыграны и подготовлены. Большое удовольствие играть с ними на одной площадке. Особенно приятно видеть, как мастерски делает подачи ваш президент. Он очень доброжелателен на льду, несмотря на то, что мы соперники.

Организация турнира на высшем уровне. Уверен, что и чемпионат мира проведете должным образом. Все для этого есть.

Первую шайбу в ворота соперника на 12-й минуте забросил белорусский форвард Максим Слыш. На перерыв игроки ушли со счетом 4-0. Никаких изменений на табло не было на протяжении второго периода. Изрядно измотав соперника настойчивой игрой, белорусы упорно взялись за атаку. Итог встречи – 11-0. Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал две результативные передачи партнерам по команде.

А вот в конкурсе среди болельщиков свою счастливую шайбу в ворота забросил семиклассник столичной школы Андрей Денисевич. Он стал третьим обладателем двух абонементов на матчи предстоящего чемпионата мира по хоккею в Минске.

Андрей Денисевич, победитель акции Президентского спортивного клуба «Счастливый болельщик»:

Я сам занимался хоккеем, поэтому мне очень нравится этот вид спорта.

Лучшими игроками матча стали защитник команды Германии Михаэль Бресак и форвард белорусской дружины Андрей Асташевич.

В заключительный игровой день предварительного этапа X Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси определились команды-полуфиналисты: Беларусь, Словакия, Россия и Финляндия. Вечером 6 января на ледовой площадке Дворца спорта соперником команды главы государства станет дружина Словакии.

Стефан Пьонтек, генеральный менеджер хоккейной команды Словакии:

Я думаю, что сегодня будет хорошая игра, все болельщики будут спокойны.

Победители подгрупп Россия и Финляндия в эти минуты уже начали борьбу. Делегата в финал определяют на льду «Чижовка-Арены».