В Норвегии стартовал чемпионат мира по биатлону: в смешанной эстафете победила Франция, Беларусь – девятая

Новости Беларуси. В норвежском Холменколлене стартовал главный биатлонный форум сезона — чемпионат мира. Открывала его, по сложившейся в последние годы традиции, смешанная эстафета. Белорусская команда в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Владимира Чепелина и Александра Дорожко продемонстрировала невероятно точную стрельбу — на восьми огневых рубежах был затрачен всего один дополнительный патрон.

Увы, столь же идеального хода по лыжне у наших спортсменов не получилось. В итоге Беларусь оказалась в финишном протоколе лишь девятой. Победу праздновала сборная Франции, второе время дня — у Германии. Замкнули тройку норвежцы, которые на последнем этапе сумели оттеснить с подиума Украину, сообщили в программе «СТВ-спорт».