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Нужно острее и агрессивнее играть в атаке. ХК «Динамо-Минск» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ

27 сентября 2018 06:59
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» провело первый поединок второй в сезоне домашней серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Минск-Арены» команда «зубров», занимающая последнее место в западной конференции, встречалась с гостями из уфимского «Салавата Юлаева».

Нужно острее и агрессивнее играть в атаке. ХК «Динамо-Минск» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ-1

Нужно острее и агрессивнее играть в атаке. ХК «Динамо-Минск» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ-3

Ключевым в этой встрече стал второй период. Его хозяева льда провалили, пропустив три шайбы при игре в меньшинстве. В заключительной трети Осипов (тоже в большинстве) провел лишь гол престижа.

Итог матча – 1:3, «Динамо» терпит седьмое поражение в десятом матче чемпионата.

Нужно острее и агрессивнее играть в атаке. ХК «Динамо-Минск» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ-6

Дмитрий Знахаренко, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Нам нужно добавить в реализации большинства и вообще острее и агрессивнее играть в атаке. Наладим, я думаю, будет всё хорошо.

Следующую игру регулярного чемпионата «зубры» проведут на «Минск-Арене» 28 сентября. В гости к динамовцам приедут хоккеисты новосибирской «Сибири».

Нужно острее и агрессивнее играть в атаке. ХК «Динамо-Минск» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ-9

Нужно острее и агрессивнее играть в атаке. ХК «Динамо-Минск» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче чемпионата КХЛ-11

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Знахаренко # Фотофакт

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