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Отрыв – всего два золота. Кто лидирует в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио?

07 августа 2021 20:33
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Сборная Китая продолжает удерживать пальму первенства в общем зачете Олимпийских игр в Токио, только вот американцы уже дышат им в спину. Отрыв азиатов тает просто на глазах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отрыв – всего два золота. Кто лидирует в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио?-1

Перед последним днем представители Поднебесной идут впереди всего лишь на два золота, а ведь еще в середине недели их общая виктория практически не вызывала сомнений. Оттого будет интереснее наблюдать за развязкой. 8 августа будет разыграно 13 комплектов.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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