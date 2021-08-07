Отрыв – всего два золота. Кто лидирует в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио?

Сборная Китая продолжает удерживать пальму первенства в общем зачете Олимпийских игр в Токио, только вот американцы уже дышат им в спину. Отрыв азиатов тает просто на глазах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Перед последним днем представители Поднебесной идут впереди всего лишь на два золота, а ведь еще в середине недели их общая виктория практически не вызывала сомнений. Оттого будет интереснее наблюдать за развязкой. 8 августа будет разыграно 13 комплектов.