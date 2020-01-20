Новый тренер «Столицы» после матча с БЧ: что тут можно сказать, когда 1:5. Будем разбираться

Новости Беларуси. Центральный матч 13-го тура мини-футбольного чемпионата Беларуси прошел во дворце спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер нынешнего турнира гомельский клуб БЧ приехал в гости к прошлогоднему победителю «Столице».
Новости Беларуси. Центральный матч 13-го тура мини-футбольного чемпионата Беларуси прошел во дворце спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидер нынешнего турнира гомельский клуб БЧ приехал в гости к прошлогоднему победителю «Столице».
Вопреки предстартовым раскладам, борьбы не получилось. Гости нокаутировали минчан уже в первом тайме – 4:0. Во втором «железнодорожники» отличились еще раз. Все, что удалось столичным игрокам – это гол престижа. 5:1 победа БЧ, в ее составе хет-триком отметился Денис Гуменюк.
Кстати, игра была дебютной в чемпионате для нового главного тренера «Столицы» Александра Савинцева. О расставании с прежним рулевым россиянином Евгением Осинцевым было объявлено 15 января.
Александр Савинцев, главный тренер МФК «Столица»:
Что тут можно сказать, когда 1:5. Цифры на табло говорят сами за себя. Можно, конечно, оправдываться – какое-то невезение, быстрые голы. Но, наверное, удачу нужно заслужить. К сожалению, она от нас сегодня отвернулась. Пытались спасти игру, сделать все возможное… но поздравлю соперника, что тут говорить. Есть, над чем работать. Будем разбираться, почему так произошло.
БЧ сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата. Всего на очко отстает ВИТЭН, а вот «Столица» занимает лишь пятое место.