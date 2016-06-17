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Как «болеть по-белорусски» за любимые команды: мастер-классы спортивных комментаторов 17 июня в Минске

17 июня 2016 06:42
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Новости Беларуси. А вот белорусская фан-зона Евро-2016 в Парке Победы заговорит на родном языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Сегодня на набережной Свислочи пройдут конкурсы и мастер-классы от известных спортивных комментаторов. Победители смогут даже испытать на себе драйв прямого эфира.

Также правильно «болеть по-белорусски» за любимые команды научит и Посол Беларуси во Франции, который специально на несколько дней прилетел в Минск из страны-хозяйки чемпионата.

Официальная фан-зона в Минске – территория, в первую очередь, для людей, которые не могут находиться на месте события, но хотят быть причастны к зрелищу, которого настоящие любители футбола ждут 4 года.

# Футбол

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