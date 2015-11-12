Александр Лукашенко: Строить спортивные объекты надо просто, качественно и красиво, но очень дешево

Новости Беларуси. Строить спортивные объекты надо просто, дешево и качественно. Об этом заявил 12 ноября президент в ходе посещения нового многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Мандарин» в Минске.

Александр Лукашенко поручил в ближайшее время подготовить проекты недорогих бассейнов и спорткомплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства считает, что в стране необходимо активнее популяризовать занятия физкультурой и спортом. В Беларуси должно стать больше спортивных объектов шаговой доступности. Причем речь идет не только о спортивных залах, но и о спортивных сооружениях на открытых площадках и велодорожках, ведь это настоящие фабрики здоровья.

При этом президент обратил внимание чиновников на то, что цены услуг в спортивных объектах не должны быть заоблачными.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Люди должны четко понимать, что мы можем сделать все, что они хотят, но за это нужно будет заплатить, за услугу. Бесплатно, за счет бюджета, у нас достаточно объектов. Государственной формы собственности у нас объектов предостаточно. Нам они не нужны. Поэтому надо понимать, что такие вот дворцы, которые вы строите, это отдельный разговор. И услуга здесь будет стоить определенные деньги. Я не говорю, что это будут суперденьги, какие-то завышенные цены. Это все надо контролировать.

Второе. Мы, конечно, еще придерживаемся советских принципов, норм в создании подобных центров. Да, республиканского уровня, местного уровня, где мы готовим профессиональных спортсменов, где на солидном уровне их надо готовить, должны быть такие дворцы. У нас их хватает. Больше такой дороговизны быть не должно. Нам нужны обычные.

Вы должны в ближайшее время подготовить такой проект бассейна, еще какого-то комплекса, абсолютно дешевого. Если кто-то хочет вложить деньги – частник, иностранные предприятия, будем только приветствовать. Нет – значит, будем делать сами, но на полной окупаемости. Все должно быть просто, качественно и красиво, но очень дешево.

У нас же в стране привыкли воспринимать эти сооружения, как некую развлекаловку. Да это не развлекаловка, это фабрика здоровья. Чем больше здесь будет людей, тем меньше их будет в больницах и аптеках.

Глава государства отметил, что в будущем тренажерные залы нужно оснащать белорусским оборудованием. С одной стороны, это поможет сократить расходы на спортивные объекты, с другой — снизит цены на услуги.

Кстати, популярностью среди населения оздоровительные комплексы пользуются. За последние три года число людей, ведущих здоровый образ жизни, выросло больше чем в четыре раза. Всего же в различных районах столицы построено с десяток подобных объектов и 60 бассейнов. В планах построить еще 13.