Президент – посещая новый ФОК в Минске: Спортивные объекты должны быть полностью загружены

Новости Беларуси. Строить спортивные объекты надо просто, дешево и качественно. Об этом 12 ноября заявил президент во время посещения нового многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Мандарин» в Минске. Александр Лукашенко поручил в ближайшее время подготовить проекты недорогих бассейнов и спорткомплексов. Больше должно стать и объектов шаговой доступности. Причем речь идет не только о спортивных залах, но и об открытых площадках, и велодорожках, ведь это настоящие фабрики здоровья. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ убедилась в этом.

Уникальный не только архитектурным решением, но и концепцией, а в некоторой степени и вовсе экспериментальный проект. Этому новому физкультурно-оздоровительному комплексу всего-то несколько дней. Торжественно открывали 7 ноября. Сегодня о преимуществах нового объекта рассказали главе государства.

Строить подобные типовые физкультурно-оздоровительные центры во всех районах столицы предложили несколько лет назад. Технологию решили отработать на базе Заводского района Минска. Впрочем, уже сейчас только в столице многофункциональных физкультурных центров как минимум с десяток. Правда, в будущем ставку нужно делать на недорогие бассейны и спорткомплексы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Люди должны четко понимать, что мы можем сделать все, что они хотят, но за это нужно будет заплатить, за услугу. Бесплатно, за счет бюджета, у нас достаточно объектов. Государственной формы собственности у нас объектов предостаточно. Нам они не нужны. Поэтому надо понимать, что такие вот дворцы, которые вы строите (это отдельный разговор), они немало стоят. И услуга здесь будет стоить определенные деньги. Я не говорю, что это будут суперденьги, какие-то завышенные цены. Это все надо контролировать.

Второе. Мы, конечно, еще придерживаемся советских принципов, норм в создании подобных центров. Да, республиканского уровня, местного уровня, где мы готовим профессиональных спортсменов, где на солидном уровне их надо готовить, должны быть такие дворцы. У нас их хватает. Больше такой дороговизны быть не должно. Нам нужны обычные.

Вы должны в ближайшее время подготовить такой проект бассейна, еще какого-то комплекса, абсолютно дешевого. Если кто-то хочет вложить деньги – частник, иностранные предприятия, будем только приветствовать. Нет – значит, будем делать сами, но на полной окупаемости. Все должно быть просто, качественно и красиво, но очень дешево.

Третье. У нас очень много помещений, которые можно приспособить. Касаясь этих приспособлений, в Москве есть, на Западе было, когда в старых производственных помещениях – там выщерблены стены, все под старину, массивные потолки - они все зачищают, приводят в порядок и делают и кафе, и рестораны, и какие-то конференц-залы и так далее. Почему там спортивные комплексы не можем создавать? То есть вот надо сделать такие простые сооружения. Еще раз подчеркиваю: красиво, качественно, но, главное, дешево. Там дешевле будет и услуга. И полный контроль цен. Не в убыток должны работать, будь это частные или любые другие. Но задирать цены не надо.

И потом, у нас же в стране привыкли воспринимать эти сооружения, как некую развлекаловку. Да это не развлекаловка, это фабрика здоровья. Чем больше здесь будет людей, тем меньше их будет в больницах и аптеках.

И спортивные объекты шаговой доступности, и бассейны в столице есть. Нехватку комплексов сегодня ощущают разве что жители некоторых спальных районов Минска, – отмечает мэр города.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

У нас достаточно спортивных площадок. Все новые школы строятся с бассейнами. И 59 всего бассейнов в городе, в том числе 13 – в школах. При всех прямых линиях, при обращениях жители Минска жалуются на отсутствие плавательных бассейнов. И мы видим в этом основную задачу, которую необходимо решать. Необходимо построить 13 простых бассейнов.

Внимание нужно обратить и на загруженность спортивных объектов. Президент еще раз напоминает о заполняемости и популярности спорткомплексов среди посетителей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Дворец построили – расписали с 6 утра до 24 вечера. Все должно быть заполнено и должно использоваться. Кто-то ночью захочет – ради бога, пусть занимается ночью. И потом, я поручил построить возле «Лебяжьего» спортивный комплекс. У нас же НХЛовцам – это Ночная хоккейная лига, которая уже под 10 лет существует, не хватает этого льда. Говорю: «Вы же не бедные, постройте». «Дайте место». Вот вам самое удобное место, простенькое, нормальное – две площадки. Постройте сложное за свои деньги, ради бога. Ты устроил общественное мнение. Ну какое общественное мнение? Я их тереблю, 2 года уже не могут начать строительство. Не можете приступить. Хороший проект.

Начало работы нового комплекса в Заводском районе ждали. Директор спортивного центра заверяет: и условия, и размещение комплекса в ближайшие пару месяцев оценить должны как минимум 10 тысяч клиентов. И это не удивительно – интерес к спорту растет. Только за последние три года число спортсменов-любителей выросло более чем в четыре раз.

Александр Герасимович, генеральный директор государственного предприятия «Аква-Минск»:

Мы находимся в Заводском районе. Вокруг нас порядка 80 тысяч жителей. Во время стройки мы постоянно сталкивались с вопросами, когда построим, а что там будет, какие цены, какие услуги. Поэтому мы, в общем-то, сейчас наблюдаем именно приход тех людей, которым это очень-очень надо.

Кстати, название комплекса – инициатива минчан. Администрация района проводила специальный конкурс. Выбирали из трех сотен заявок. В итоге получился вот такой «мандариновый» рай. Как раз под цвет ярких фасадов здания. По достоинству многие уже оценили, в том числе самые маленькие. Антон пусть и посещал занятия всего несколько раз, но уже планирует будущие спортивные победы на ринге.

Антон:

Будем ходить, тренироваться, чтобы быть сильными и смелыми.

История строительства этого физкультурно-оздоровительного комплекса началась еще в 2012. В итоге для посетителей создана акватория: три бассейна, четыре сауны, спа-зона; множество спортивных залов – для бокса, единоборств, групповых занятий; да и в зоне развлеченный есть чему удивить: боулинг, лазертаг, тир.

Анастасия Иванникова, СТВ:

А этот тренажерный зал и вовсе называют рекордсменом. А точнее, самым большим в Беларуси. Площадь – 640 квадратных метров. Тренажеров далеко не один десяток. К примеру, вот этот – специальный тренажер для рук, подходит для людей любого возраста.

Конечно, добиться спортивных успехов на этот раз нашей съемочной группе не позволила ни физическая подготовка, ни форма одежды. Но вот более подготовленные любители спорта оснащенность тренажерного зала оценили.

Тренажеры впечатляют. Вот только почему бы не попробовать делать такое оборудование в Беларуси? – предложение от президента. С одной стороны, это существенно сократит затраты, с другой – снизит цены на услуги.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это самое дорогое у нас будет – оснащение. Мы импорт покупать не должны. Мы это можем сделать сами, тем более что это будет массовый, а не штучный товар. Поэтому, чтобы с 1 января начали делать.

Специально для спортсменов в физкультурном комплексе и коктейли. Калорий немало, зато восстанавливает силы.

Как правило, в таких многофункциональных комплексах о красоте заботятся не только спортивной. Для спортсменов и любителей – салон красоты. Маникюр, модные прически – одним словом, все включено.

Среди посетителей физкультурно-оздоровительных комплексов и те, кто борется за победы мировые. Вот и Александра Бурыкина уверена: такое хобби – залог будущего здоровья. Сегодня она рассказывает о новом объекте, а ведь совсем недавно боролась за победу на спортивном фестивале. И сделала подарок президенту.

Коллекцию подарков пополнил и Кирилл Шимко. Белорусский стронгмен и пауэрлифтер. Фото с президентом пополнит его личный архив, а вот сувенир от рекордсмена книги рекордов Гиннеса теперь будет во Дворце Независимости.

Оснащенность нового физкультурно-оздоровительного объекта президент оценил. А, уже уезжая, еще раз добавил: главное, чтобы белорусы спортом тоже интересовались, да и загруженность подобных комплексов была на высоком уровне, ведь это здоровье людей.