Новый календарь с белорусскими биатлонистами презентовали в Минске

Новости Беларуси. Современное искусство плотно переплелось с высшими спортивными достижениями белорусских спортсменов. На этот раз в центре внимания художника Виталия Ортюха оказались стреляющие лыжники. В четверг прошла презентация нового календаря с белорусскими биатлонистами. Совсем скоро уникальное издание окажется на прилавках в сети магазинов «Белкнига», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Ортюх, художник календаря Белорусской федерации биатлона:

Любой человек, каждый из нас состоит из двух частей – физической и моральной. По крайней мере у спортсменов одна эта часть доведена до идеала. Я их так за это уважаю. У них вся жизнь, в отличие от нас, строится на постоянном преодолении себя.

Календарь биатлониста можно не только купить, но и выиграть. Любой желающий должен написать рассказ, очерк или историю о биатлоне и ответить на вопрос «почему я люблю биатлон?» Все условия конкурса – на официальном сайте Белорусской федерации биатлона.

Тираж календаря составил 1000 экземпляров на русском языке и 200 – на английском. Так что спешите – скоро эту красоту раскупят.

Сергей Кожух, пресс-секретарь Белорусской федерации биатлона:

Календарь на самом деле уникальный, допечатываться тираж не будет, поэтому кому повезет стать его обладателем, тот, я думаю, и детям передаст, потому что такие победы, какие продемонстрировала Дарья Домрачева, которые представлены на первой странице календаря, случаются не так уж часто.