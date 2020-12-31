Новые имена победителей и единственный в Европе чемпионат. Подводим спортивные итоги 2020 года

Новости Беларуси. 2020-й выдался непростым во всех сферах нашей жизни, злополучия не обошли и спорт. Однако хватило и позитивных моментов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоги года у белорусских атлетов подвел Максим Мелещеня.

Биатлон для нашего спортивного сообщества всегда являлся важным видом, и с уходом Дарьи Домрачевой казалось, что следующая победа белорусок на этапе Кубка мира случится не скоро.

Но Динара Алимбекова решила не откладывать ожидания. 11 декабря в финском Контиолахти белоруска выиграла спринтерскую гонку, закрыв все мишени и показав выдающуюся скорость на лыжне. Данный успех сложно назвать случайным – все предшествовавшие триумфу гонки сезона наша стреляющая лыжница заканчивала не ниже восьмого места, а в последующем пасьюте пришла к финишу второй.

Другие наши спортсменки-теннисистки не раз побеждали на турнирах различного уровня, но белорусский финал среди женщин не разыгрывался никогда. Все изменилось в октябре 2020-го, когда на соревнованиях в чешской Остраве в решающий матч пробились первые ракетки Беларуси – Арина Соболенко и финалистка последнего US Open Виктория Азаренко. Поединок, однако, запомнился только своей афишей: Соболенко уверенно обыграла более опытную подругу – 6:2, 6:2 и взяла третий личный титул в сезоне.

После затяжного молчания дали о себе знать пловцы. В конце года белорусы устроили в 25-метровых бассейнах настоящую охоту за рекордами на короткой воде. На этапе Международной лиги плавания в Венгрии Анастасия Шкурдай обновила мировое достижение среди юниоров на стометровке баттерфляем, а Илья Шиманович там же не раз переписывал рекорды Беларуси и Европы на сотне брассом. Этого Илье показалось мало, и на чемпионате страны в Бресте Шиманович установил новый мировой рекорд на этой дистанции – 55,34 секунды.

Но вспомним и начало 2020-го, когда минские «Цмоки» впервые в истории клуба попали в группу баскетбольной Лиги чемпионов. Ровно с основания, а если точнее, то с 2016-го «драконы» безуспешно пытались преодолеть квалификационный барьер этого Еврокубка. Удалось аж с пятой попытки. Для этого пришлось пробиваться сквозь два раунда отбора на чужой территории. Заветную путевку в Лигу чемпионов столичным баскетболистам принесли победы на болгарском паркете над местным «Балканом» и литовским «Нептунасом».

Удивила и развязка футбольного чемпионата страны сезона-2020, которая выдалась, пожалуй, самой интересной за последние годы. Впервые за 15 лет лучшей командой Беларуси стал солигорский «Шахтер», буквально выгрызший себе чемпионство на добавленных к финальному матчу сезона минутах. Многолетний гегемон из Борисова БАТЭ, лидировавший перед заключительным туром, не смог обыграть столичное «Динамо» и второй год подряд остался без золота и без Лиги чемпионов. Стоит напомнить, что наш чемпионат стал единственным в Европе, который не был приостановлен.