Новые имена победителей и единственный в Европе чемпионат. Подводим спортивные итоги 2020 года

Новости Беларуси. 2020-й выдался непростым во всех сферах нашей жизни, злополучия не обошли и спорт. Однако хватило и позитивных моментов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Итоги года у белорусских атлетов подвел Максим Мелещеня.
Новости Беларуси. 2020-й выдался непростым во всех сферах нашей жизни, злополучия не обошли и спорт. Однако хватило и позитивных моментов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Итоги года у белорусских атлетов подвел Максим Мелещеня.
Биатлон для нашего спортивного сообщества всегда являлся важным видом, и с уходом Дарьи Домрачевой казалось, что следующая победа белорусок на этапе Кубка мира случится не скоро.
Но Динара Алимбекова решила не откладывать ожидания. 11 декабря в финском Контиолахти белоруска выиграла спринтерскую гонку, закрыв все мишени и показав выдающуюся скорость на лыжне. Данный успех сложно назвать случайным – все предшествовавшие триумфу гонки сезона наша стреляющая лыжница заканчивала не ниже восьмого места, а в последующем пасьюте пришла к финишу второй.
Другие наши спортсменки-теннисистки не раз побеждали на турнирах различного уровня, но белорусский финал среди женщин не разыгрывался никогда. Все изменилось в октябре 2020-го, когда на соревнованиях в чешской Остраве в решающий матч пробились первые ракетки Беларуси – Арина Соболенко и финалистка последнего US Open Виктория Азаренко. Поединок, однако, запомнился только своей афишей: Соболенко уверенно обыграла более опытную подругу – 6:2, 6:2 и взяла третий личный титул в сезоне.
После затяжного молчания дали о себе знать пловцы. В конце года белорусы устроили в 25-метровых бассейнах настоящую охоту за рекордами на короткой воде. На этапе Международной лиги плавания в Венгрии Анастасия Шкурдай обновила мировое достижение среди юниоров на стометровке баттерфляем, а Илья Шиманович там же не раз переписывал рекорды Беларуси и Европы на сотне брассом. Этого Илье показалось мало, и на чемпионате страны в Бресте Шиманович установил новый мировой рекорд на этой дистанции – 55,34 секунды.
Но вспомним и начало 2020-го, когда минские «Цмоки» впервые в истории клуба попали в группу баскетбольной Лиги чемпионов. Ровно с основания, а если точнее, то с 2016-го «драконы» безуспешно пытались преодолеть квалификационный барьер этого Еврокубка. Удалось аж с пятой попытки. Для этого пришлось пробиваться сквозь два раунда отбора на чужой территории. Заветную путевку в Лигу чемпионов столичным баскетболистам принесли победы на болгарском паркете над местным «Балканом» и литовским «Нептунасом».
Удивила и развязка футбольного чемпионата страны сезона-2020, которая выдалась, пожалуй, самой интересной за последние годы. Впервые за 15 лет лучшей командой Беларуси стал солигорский «Шахтер», буквально выгрызший себе чемпионство на добавленных к финальному матчу сезона минутах. Многолетний гегемон из Борисова БАТЭ, лидировавший перед заключительным туром, не смог обыграть столичное «Динамо» и второй год подряд остался без золота и без Лиги чемпионов.
Стоит напомнить, что наш чемпионат стал единственным в Европе, который не был приостановлен.
Несмотря на весьма насыщенный спортивный год для наших атлетов, само собой, главное событие в спортивном мире было мрачным. Речь идет, конечно же, о переносе летних Олимпийских игр. Такое событие в истории форума никогда не случалось. Раньше Олимпиады отменяли в 1916-м, 1940-м и 1944-м – из-за мировых войн, но изменение сроков произошло впервые. Сейчас наши спортсмены имеют более семи десятков лицензий на участие в Олимпийских играх, и многие продолжают борьбу за заветное право присоединиться к команде страны грядущим летом. Такое положение дел дает нам надежду на то, что 2021 год для белорусского спорта станет еще более плодотворным и насыщенным.