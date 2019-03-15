«Максимальное количество спортсменов собираем»: чемпионат Беларуси по горнолыжному спорту проходит в «Силичах»

Новости Беларуси. Несмотря на откровенно плюсовую погоду, в «Силичах» на горнолыжном склоне как никогда многолюдно. И это неудивительно – любителей крутых склонов собрал чемпионат страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Март, по мнению организаторов, лучшее время для проведения чемпионата Беларуси. Уже конец сезона и отлично видно, кто как выложился и на что способен. К тому же тренерский корпус просматривает кандидатов в сборные команды в разных возрастных группах.

Александр Наконечный, старший тренер национальной команды по горным лыжам:

Недавно проходил чемпионат мира в Ори, Швеция. Мария Шканова заняла 25-е место. Для Беларуси это лучший результат за всю историю, и это ее успешное выступление на таких соревнованиях, как чемпионат мира. Мы всегда смотрим на перспективу и максимальное количество спортсменов – приезжих и своих – собираем на чемпионате. Он у нас открытый, поэтому участвуют и представители Российской Федерации. Поэтому количество участников – порядка 160 человек.

Сегодня на склоне было по-спортивному жарко. Причем это касается не только уже опытных спортсменов. Борьба в младших возрастах не менее напряженная, и это касается даже малышей, которым чуть более пяти лет.

Юрий Данилочкин, участник соревнований:

У нас был хороший, в принципе, сезон. К сожалению, он уже подходит к концу в связи с потеплением. Сегодня в гигантском слаломе, безусловно, есть конкурентные спортсмены, которые со мной могут на одном уровне выступать. Поэтому я буду выкладываться по полной, чтобы не проиграть.