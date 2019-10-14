Никуленков о матче с «Рыбницей»: «Чуть-чуть тяжело было играть»

Новости Беларуси. Гандбольный СКА продолжает выступление в Кубке ЕГФ. В ответном матче второго квалификационного раунда армейцы одолели дома словенскую «Рыбницу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме тон задавали гости, хозяева лишь перед перерывом смогли сравнять счет – 13:13. А вот во второй половине в отрыв ушла уже минская команда. Свое преимущество армейцы сохранили до конца матча. Как итог – 28:23.

Самым результативным стал Дмитрий Никуленков: на его счету 9 заброшенных мячей.