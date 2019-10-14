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Никуленков о матче с «Рыбницей»: «Чуть-чуть тяжело было играть»

14 октября 2019 20:29
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Новости Беларуси. Гандбольный СКА продолжает выступление в Кубке ЕГФ. В ответном матче второго квалификационного раунда армейцы одолели дома словенскую «Рыбницу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никуленков о матче с «Рыбницей»: «Чуть-чуть тяжело было играть»-1

В первом тайме тон задавали гости, хозяева лишь перед перерывом смогли сравнять счет – 13:13. А вот во второй половине в отрыв ушла уже минская команда. Свое преимущество армейцы сохранили до конца матча. Как итог – 28:23.

Самым результативным стал Дмитрий Никуленков: на его счету 9 заброшенных мячей.

Никуленков о матче с «Рыбницей»: «Чуть-чуть тяжело было играть»-4

Дмитрий Никуленков, разыгрывающий ГК СКА:
Мы забили 33 гола на выезде, я считаю, что был отличный результат. Сегодня чуть-чуть тяжело было играть. Команда соперника не давала нам просто (победить  прим. ред.). Первый тайм еле-еле, только в концовке мы вырвали и сравняли счет. Стоит поздравить нашу команду, мы молодцы, идем дальше и ждем следующего соперника.

Своего следующего соперника по кубку ЕГФ армейцы узнают 15 октября, когда пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда.

# Гандбол # Дмитрий Никуленков # Фотофакт

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