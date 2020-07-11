Николай Казак о Гончарове: «Очень одарённый спортсмен. Такие рождаются очень редко»

Медали чемпионатов мира, Европы в индивидуальных прыжках, синхронных, командных. У нашей сборной батутистов была вся коллекция наград, не хватало лишь одной – олимпийской. В 2016 году на этот, еще не покоренный белорусами Эверест, запрыгнул 20-летний витеблянин Владислав Гончаров и сотворил сенсацию, оставив позади китайскую школу батута.

Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»

Николай Казак, многократный победитель и призёр чемпионатов мира по прыжкам на батуте:

Влад – очень одарённый спортсмен. Такие рождаются очень редко. У него сделано все, чтобы он был батутистом и великим спортсменом. Начиная от физических, технических, психологических данных. Он умеет соревноваться, ему это нравится. У него все сложилось.