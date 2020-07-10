Гребчиха Ольга Худенко: «У меня золота олимпийского нет – вот, что мной движет»

Одни из сильнейших в мире – наши гребчихи – пока не смогли взять «золото» главного спортивного старта – Олимпиады. На своих дебютных играх-2012 в Лондоне нынешние лидеры сборной – Марина Литвинчук и Ольга Худенко – стали бронзовыми призерами в байдарке-четверке. Самой молодой в том экипаже была 20-летняя Ольга Худенко.

Ольга Худенко, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр:

Мы стремились, конечно, к этой медали, мы делали всё возможное. И у нас все получилось! Для меня это первая Олимпиада, мне всего лишь 20 лет, у меня даже гоночного опыта мало, для меня это было психологически сложновато, на самом деле, и я понимала, что это очень большая ответственность. Сейчас, 8 лет спустя, Ольга говорит куда увереннее, но держится все также скромно. Хотя похвастаться есть чем: двукратный бронзовый призер Олимпиады, четырехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и II Европейских игр, она все так же отрабатывает каждый гребок и полностью выкладывается на тренировке: ее главная цель еще не достигнута.

Ольга Худенко:

У меня «золота» олимпийского нет – вот, что мной движет. «Бронза» – да, это очень здорово, круто – Олимпийские игры. Но «золото» очень сильно движет и движет каждый день вне зависимости даже от нынешней ситуации. Все равно встаю утром, понимаю, что мне нужно идти работать, потому что в следующем году, дай Бог, все будет хорошо, мы должны доказать то, что мы сильнее, показать наивысший результат. Поэтому нужно вставать и идти работать сегодня.

Сейчас каждая наша медаль оценивается по достоинству, и это не может не радовать. Я сейчас хочу отметить, что по достоинству отмечают и медали молодежных, юниорских чемпионатов мира и чемпионатов Европы. Потому что, я считаю, растет достойная смена нам, потому что мы, как бы, тоже не вечные. И ребята должны составлять нам конкуренцию. Я считаю, что важно их поддерживать и всячески поощрять за награды с чемпионатов Европы и мира.