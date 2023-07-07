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Футболисты БАТЭ обыграли солигорский «Шахтёр» всухую на чемпионате Беларуси

07 июля 2023 11:16
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В футбольном чемпионате Беларуси 6 июля состоялись два матча 15-го тура. Футболисты «Торпедо-БелАЗ» на своем поле принимали лидера чемпионата, минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ обыграли солигорский «Шахтёр» всухую на чемпионате Беларуси-1

Однако порадовать болельщиков забитыми мячами ни одна из дружин не смогла – в итоге зафиксирована нулевая ничья. Более увлекательный поединок состоялся в Борисове, где БАТЭ встречался с солигорским «Шахтером». Уже на 5-й минуте Лаптев открыл счет, а на исходе игры в добавленное время Громыко реализовал пенальти.

Команда Кирилла Альшевского одержала победу со счетом 2:0. Сегодня, 7 июля, 15-й тур продолжится двумя поединками. Новополоцкий «Нафтан» примет гродненский «Неман», а мозырская «Славия» встретится с «Энергетиком-БГУ».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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