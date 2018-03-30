НХЛ. Вратарь «Чикаго» Скотт Фостер признан звездой игрового дня

Новости Беларуси. Игровой день в Национальной хоккейной лиге стал звездным часом 36-летнего Скотта Фостера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вратарь-любитель дебютировал в НХЛ в составе «Чикаго» и по итогам всех матчей был признан первой звездой игрового дня. Все дело в том, что на предматчевой разминке травму получил основной голкипер Блэкхоукс Антон Форсберг, место в рамке занял дебютант лиги Колин Делья, но и он не смог завершить поединок из-за травмы.

За 14 минут до конца встречи последний рубеж «Чикаго» оказался отдан голкиперу-любителю, которого клуб подписал на время матча, просто чтобы заполнить заявку. И Скотт Фостер не подвел, он отразил все 7 бросков, адресованных в его рамку, и по итогам дня получил личное признание от лиги. «Чикаго» в итоге победил 6:2.