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НХЛ. Вратарь «Чикаго» Скотт Фостер признан звездой игрового дня

30 марта 2018 19:30
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Новости Беларуси. Игровой день в Национальной хоккейной лиге стал звездным часом 36-летнего Скотта Фостера, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

НХЛ. Вратарь «Чикаго» Скотт Фостер признан звездой игрового дня-1

Вратарь-любитель дебютировал в НХЛ в составе «Чикаго» и по итогам всех матчей был признан первой звездой игрового дня. Все дело в том, что на предматчевой разминке травму получил основной голкипер Блэкхоукс Антон Форсберг, место в рамке занял дебютант лиги Колин Делья, но и он не смог завершить поединок из-за травмы.

НХЛ. Вратарь «Чикаго» Скотт Фостер признан звездой игрового дня-4

За 14 минут до конца встречи последний рубеж «Чикаго» оказался отдан голкиперу-любителю, которого клуб подписал на время матча, просто чтобы заполнить заявку. И Скотт Фостер не подвел, он отразил все 7 бросков, адресованных в его рамку, и по итогам дня получил личное признание от лиги. «Чикаго» в итоге победил 6:2.

НХЛ. Вратарь «Чикаго» Скотт Фостер признан звездой игрового дня-7

В споре лидеров Восточной конференции победа осталась за «Бостоном». Хоккеисты «Оттавы» в овертайме переиграли «Флориду» и прервали 6-матчевую череду поражений.

НХЛ. Вратарь «Чикаго» Скотт Фостер признан звездой игрового дня-10

# Фотофакт # Хоккей

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