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НХЛ. Шокирующее поражение «Коламбуса» и другие результаты

13 декабря 2017 20:57
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Новости мира. 9 матчей прошли минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Коламбус», лидер дивизиона «Метрополитан», на своем льду потерпел шокирующее поражение от аутсайдера западной конференции «Эдмонтона». В первом периоде гости забросили лишь раз. Зато во втором учинили «жакетам» форменную экзекуцию. «Коламбусу» не помогла и замена вратаря.

0:5 после 40 минут.

В заключительной трети «Блю Джэкетс» распечатали чужие ворота, но спастись не сумели – 2:7. В составе «Эдмонтона» хорош был Коннор Макдэвид. Капитан «нефтяников» набрал четыре результативных балла.

НХЛ. Шокирующее поражение «Коламбуса» и другие результаты-1

Несмотря на поражение, «Коламбус» сохранил лидерство в своем дивизионе, хотя на пятки наступают «Вашингтон» и «Нью-Джерси». Так, «столичные» взяли верх над «Колорадо», а «дьяволы» обыграли «Лос-Анджелес». Лидирует в чемпионате «Тампа», обыгравшая в гостях ближайшего преследователя – «Сент-Луис».

# Фотофакт # Хоккей

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