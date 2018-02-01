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НХЛ. Хоккеисты «Вашингтона» добились волевой победы над «Филадельфией»

01 февраля 2018 18:54
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Новости США. Хоккеисты «Вашингтона» продолжают уверенно возглавлять таблицу Столичного дивизиона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Барри Троца добилась волевой победы над «Филадельфией». На первый перерыв «Флайерз» уходили в прекрасном настроении: причиной стали шайбы Нолана Патрика и Трэвиса Конечны.

НХЛ. Хоккеисты «Вашингтона» добились волевой победы над «Филадельфией»-1

НХЛ. Хоккеисты «Вашингтона» добились волевой победы над «Филадельфией»-3

Однако, едва соперники вернулись на лед, как гостей окатил холодным душем Чендлер Стивенсон. Этому парню удалось оформить голевой дубль меньше чем за минуту – и вот на табло уже горит не одна, а две двойки. За пять минут до второй сирены «Вашингтон» впервые в матче повел – Андре Бураковски реализовал большинство. А добили гостей в заключительном периоде Ти Джей Оши и Деванте Смит-Пелли. «Филадельфия» сумела слегка сократить отставание, но не более того. 5:3 в пользу «Кэпиталз».

Остальные результаты: «Торонто» всухую разбил «Нью-Йорк Айлендерс», а «Детройт» дожал по буллитам «Сан-Хосе».

НХЛ. Хоккеисты «Вашингтона» добились волевой победы над «Филадельфией»-6

# Фотофакт # Хоккей

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