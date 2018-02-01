НХЛ. Хоккеисты «Вашингтона» добились волевой победы над «Филадельфией»

Однако, едва соперники вернулись на лед, как гостей окатил холодным душем Чендлер Стивенсон. Этому парню удалось оформить голевой дубль меньше чем за минуту – и вот на табло уже горит не одна, а две двойки. За пять минут до второй сирены «Вашингтон» впервые в матче повел – Андре Бураковски реализовал большинство. А добили гостей в заключительном периоде Ти Джей Оши и Деванте Смит-Пелли. «Филадельфия» сумела слегка сократить отставание, но не более того. 5:3 в пользу «Кэпиталз».

Остальные результаты: «Торонто» всухую разбил «Нью-Йорк Айлендерс», а «Детройт» дожал по буллитам «Сан-Хосе».