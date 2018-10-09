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Белорусский боксер Кирилл Релих защитил титул чемпион мира по версии WBA

09 октября 2018 09:38
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Новости Беларуси. Поединок против россиянина Эдуарда Трояновского прошел в Токио в рамках Всемирной серии бокса. Кирилл Релих был сильнее своего оппонента по очкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский боксер Кирилл Релих защитил титул чемпион мира по версии WBA-1

Напомним, в марте 2018 года в Лас-Вегасе Релих победил кубинца Бартелеми и впервые стал чемпионом мира. Во Всемирной серии бокса Релих продолжит выступление в полуфинале. Его соперник определится 27 октября.

«Всю жизнь шёл к этой цели». Белорус Кирилл Релих – о своём титуле чемпиона мира по боксу и проблемах белорусского бокса

# Мировой бокс # Кирилл Релих # Фотофакт

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