Белорусский боксер Кирилл Релих защитил титул чемпион мира по версии WBA

Новости Беларуси. Поединок против россиянина Эдуарда Трояновского прошел в Токио в рамках Всемирной серии бокса. Кирилл Релих был сильнее своего оппонента по очкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в марте 2018 года в Лас-Вегасе Релих победил кубинца Бартелеми и впервые стал чемпионом мира. Во Всемирной серии бокса Релих продолжит выступление в полуфинале. Его соперник определится 27 октября.

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