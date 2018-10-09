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Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр

09 октября 2018 06:52
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Новости Беларуси. На неделе начнется второе игровое окно в Лиге наций. Белорусской команде будет противостоять команда Люксембурга – наш старый добрый соперник, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Уже много сказано о том, что наша команда – очень удобный оппонент для футбольного-карлика.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-1

Две строчки разделяют в рейтинге ФИФА сборные Беларуси и Люксембурга. Пока выше «белакрылыя», но в последнее время команда Игоря Криушенко теряет в рейтинге, позиции соперника, напротив, растут.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-4

 

Только две сборные проигрывали Люксембургу по ходу официальных матчей дважды: островная Мальта и родная Беларусь.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-7

Один гол за игру – столько в среднем белорусы забивают сборной Люксембурга: 10 очных матчей – 10 мячей. Но если прорвать оборону люксембуржцев получается дважды, победа в кармане. Так что дело за малым.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-10

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-12

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-14

Три из четырех. В отборочных группах к топ-форумам Люксембург четыре раза занимал непоследнее место, из них в трех случаях в группе с ними были белорусы и всякий раз делились очками с футбольным карликом.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-17

Четыре очка набрала сборная Люксембурга в матчах с белорусами в последнем отборе на мир.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-20

4:0. Лигу наций люксембуржцы начали самой крупной домашней победой в истории, обыграна была Молдова, после было 3:0 над командой Сан-Марино.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-23

Тем не менее, с 60%-ной вероятностью букмекеры прочат победу в ближайшем матче белорусской сборной.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-26

Да и вообще, почти не сомневаются в итоговой победе белорусов в своей группе. Любопытно, что накануне Лиги наций коэффициент на лидерство белорусов был 1,5, а теперь, даже несмотря потерю очков в Молдове, упал еще немного – 1,4. А значит, шансы, по мнению букмекеров, выросли.

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-29

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-31

Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр-33

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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