Лука Роткович, игрок минского «Луча»: «Только один день в неделю кушаю, что я хочу». Большое интервью

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя спорта» Лука Роткович, ныне игрок минского «Луча». Лука – один из самых ярких легионеров белорусского футбола, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Лука, где вы пропадали полтора года, когда вас не было в чемпионате Беларуси?

Лука Роткович, нападающий ФК «Луч» (Минск):

Из «Динамо» ушел в Корею, там был один год. Потом вернулся домой, тренировался, работал, готовился физически. Получилось, что 6 месяцев не играл. «В чемпионате Беларуси каждая команда может выиграть» Сейчас вы вернулись в белорусский чемпионат, играете в команде «Луч». Почему именно эта команда? Лука Роткович:

Они меня пригласили, так хотел тренер. Я тоже хотел с этим человеком работать, потому что он молодой и хороший тренер. Видно, что у него хорошие знания. Думаю, что он может сделать хорошую работу, чтобы «Луч» остался в Высшей лиге. Я пришел помогать. Сейчас у нас будет шесть туров очень сильных. Видно, что в чемпионате Беларуси каждая команда может выиграть. Это очень интересно. «Болельщики «Динамо» знают, что я их очень люблю. Минск – мой город, «Динамо» – моя команда»

В одном из первых матчей минского «Динамо» вы забиваете гол. Какие чувства были в этот момент? Лука Роткович:

Я не хотел праздновать, я такой человек. Болельщики «Динамо» знают, что я их очень сильно люблю. Минск – мой город, «Динамо» – моя команда. Для многих белорусских футбольных болельщиков, в том числе и для меня, первая ассоциация с именем Лука Роткович – матч «Динамо»-БАТЭ, счет 3:3. Вы забиваете решающий гол. Помните этот момент? Лука Роткович:

Конечно. Я думаю, самый лучший момент в моей карьере, когда я забил на 94-й минуте. Я рад и помню об этом. Я думаю, что и болельщики помнят. Лука Роткович об играх БАТЭ и матче с ПАОКом Вы следите за выступлениями БАТЭ в Лиге Европы?

Лука Роткович:

Смотрим, конечно. Сейчас у них тяжелая ситуация. Президент (об Анатолии Капском – ред.) – это трагедия. Такой молодой человек, хороший, помогал белорусскому футболу, БАТЭ, каждому футболисту. Поставил команду на очень хороший уровень. У них очень хорошие игроки, как Мирко Иванич – один из самых лучших футболистов Беларуси. Думаете, 1:4 с ПАОКом – это нокаут или нокдаун? Лука Роткович:

Ничего страшного, это футбол. БАТЭ пропускал. И еще дома играешь, давление на тебя. Думаю, что у них будет всё хорошо. Лука, в «Луче» вас выпускают на замену. Почему так? Может, где-то недобрали еще физических качеств? Или это недопонимание с тренером?

Лука Роткович:

Нет, там всё хорошо, атмосфера отличная. Просто тренер думает, что так лучше. Пока четыре игры играл, когда пришел в «Луч». Посмотрим, что будет: 15 дней перерыв. Будем тренироваться, готовиться к каждой игре. Нам сейчас три очка очень нужны. Будем на 150 % отдавать на поле. Думаю, что мы выиграем следующую игру. «Только один день в неделю кушаю, что я хочу» Кстати, про физическую подготовку. Лука, глядя на вас сейчас и на ваши фото в интернете, я думаю, вы в прекрасной физической форме. Но нам стало известно, что вы ею недовольны и даже не позволяете себе кушать мучное. Лука Роткович:

Следим за тем, что кушаем. Только один день в неделю кушаю, что я хочу. Смотрим на вес. Надо спать нормально, кушать нормально, воды много пить. Другие вещи – нет, кока-кола – нет. «Беларуси надо обыгрывать Люксембург. Думаю, она спокойно это сделает» 12 октября состоится матч сборной Беларуси с командой из Люксембурга в рамках Лиги наций. Лига наций. Удастся ли сборной Беларуси укрепиться в турнирной таблице, обыграв Люксембург? Анализируем статистику игр

Лука, говоря о «Люксембурге», согласны ли вы с мнением, что уже все научились играть в футбол: и Люксембург, и Мальта, и прочие страны? Лука Роткович:

Конечно, согласен. Сейчас каждая страна и каждая команда играет в футбол. Надо выигрывать. Беларуси надо выиграть. Думаю, что она спокойно выиграет, без проблем. Надо быть первыми. «Надо быть «голодным» к успеху, чтобы выиграть у такого бойца, как Хабиб» Весь мир на ушах: бой Хабиба и Макгрегора. Хабиб Нурмугамедов в четвертом раунде удушающим приемом досрочно защитил титул. Насколько мы знаем, вы болеете за Макгрегора. Как вам бой? Лука Роткович:

Бой был самый сильный. Было видно, что Хабиб был лучший и выиграл. Но Конор, я думаю, как спортсмен не был готов. Были проблемы после боя. Самое главное, чтобы Конор вернулся. Надо тренироваться и думать о спорте. Надо быть «голодным» к успеху, чтобы выиграть у такого бойца, как Хабиб. Если ты на 100 % не отдаешься – будет, как сейчас. Хабиб выиграл очень сильно.