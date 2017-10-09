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Молодежная сборная Беларуси по футболу 10 октября проведет 5-ый матч отборочного турнира к ЧЕ

09 октября 2017 18:54
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу завтра проведет пятый матч отборочного турнира к чемпионату Европы,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодежная сборная Беларуси по футболу 10 октября проведет 5-ый матч отборочного турнира к ЧЕ-1

На городском стадионе в Борисове парни Людаса Румбутиса сыграют с соперниками из Молдовы. Напомним, после четырех матчей отбора у белорусов одна победа, одна ничья и два поражения. На прошлой неделе наши парни гостили у хорватских сверстников. Белорусы вели в счете, однако в коменсированное время пропустили два гола и проиграли.

Молодежная сборная Беларуси по футболу 10 октября проведет 5-ый матч отборочного турнира к ЧЕ-3

В финальную часть континентального форума, которая пройдет летом 2019 года в Италии, выйдут 9 победителей отборочных групп. 4 лучшие сборные из занявших вторые места проведут стыковые матчи, определив еще двух финалистов молодежного первенства. Прямо сейчас белорусы занимают третье место в группе. Победа в завтрашней домашней игре с молдаванами позволит сделать еще один шаг к заветной цели.

# Футбол

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