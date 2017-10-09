Молодежная сборная Беларуси по футболу 10 октября проведет 5-ый матч отборочного турнира к ЧЕ

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу завтра проведет пятый матч отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На городском стадионе в Борисове парни Людаса Румбутиса сыграют с соперниками из Молдовы. Напомним, после четырех матчей отбора у белорусов одна победа, одна ничья и два поражения. На прошлой неделе наши парни гостили у хорватских сверстников. Белорусы вели в счете, однако в коменсированное время пропустили два гола и проиграли.