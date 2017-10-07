«Строитель» обыграл «Шахтер» в первом в истории матче за Суперкубок Беларуси

Новости Беларуси. Первый раз в истории отечественного волейбола был разыгран Суперкубок страны среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке сошлись чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» и минский «Строитель», чью семилетнюю победную гегемонию горняки нарушили в прошлом сезоне. Что касается битвы за новый трофей, как и предполагалось, борьба была упорной и зрелищной. Но всё же первым обладателем Суперкубка стал «Строитель», переиграв оппонента в четырех партиях.