БГК имени Мешкова обыграл «Ольборг» в Лиге чемпионов

В Дании команда под руководством Сергея Бебешко соперничала с местным «Ольборгом». В первой половине борьба шла мяч в мяч. К перерыву хозяева площадки вели 11:10. В начале второго тайма брестчане не только настигли соперников, но и вырвались вперед, чтобы это преимущество уже не упускать.