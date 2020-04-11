«Неман» и «Белшина» сыграли вничью. Какие ещё матчи пройдут в 4-м туре ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Матчем «Неман» – «Белшина» накануне стартовал 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команды разошлись миром – 1:1.

К слову, 11 апреля в программе дня значатся три поединка. В 14 часов «Слуцк» на домашнем поле примет «Витебск». В 16 часов лидер турнирной таблицы «Энергетик БГУ» выйдет против «Торпедо-Белаз», а в 18 часов стартует игра «Городея» – «Динамо-Минск».