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«Неман» и «Белшина» сыграли вничью. Какие ещё матчи пройдут в 4-м туре ЧБ по футболу

11 апреля 2020 11:35
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Новости Беларуси. Матчем «Неман» – «Белшина» накануне стартовал 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команды разошлись миром – 1:1.

«Неман» и «Белшина» сыграли вничью. Какие ещё матчи пройдут в 4-м туре ЧБ по футболу-1

К слову, 11 апреля в программе дня значатся три поединка. В 14 часов «Слуцк» на домашнем поле примет «Витебск». В 16 часов лидер турнирной таблицы «Энергетик БГУ» выйдет против «Торпедо-Белаз», а в 18 часов стартует игра «Городея» – «Динамо-Минск».

«Неман» и «Белшина» сыграли вничью. Какие ещё матчи пройдут в 4-м туре ЧБ по футболу-4

«Неман» и «Белшина» сыграли вничью. Какие ещё матчи пройдут в 4-м туре ЧБ по футболу-6

«Неман» и «Белшина» сыграли вничью. Какие ещё матчи пройдут в 4-м туре ЧБ по футболу-8

«Неман» и «Белшина» сыграли вничью. Какие ещё матчи пройдут в 4-м туре ЧБ по футболу-10

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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