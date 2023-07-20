«Неделя прошла плодотворно». Скрипченко об ответном матче против «Железничара»

Белорусские клубы продолжают борьбу в еврокубках. В рамках первого квалификационного раунда Лиги Конференций свой ответный матч против «Железничара» проводит минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в первой дуэле была зафиксирована ничья – 2:2. Хотя до 85-й минуты вели столичные футболисты. Но до финального свистка растеряли преимущество. Будем надеяться, что сегодня таких осечек подопечные Вадима Скрипченко больше не допустят и смогут оформить выход в следующий этап.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Неделя прошла плодотворно. Самое главное ребят было восстановить и психологически, и физически, в этом плане я считаю, что нам удалось. Результат первого матча не дал стратегического преимущества ни одной из команд, поэтому ничейный результат достигнут, нам предстоит проявить свои лучшие качества и одержать победу, что того, чтобы пройти в следующий раунд.