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«Не моргайте, или все пропустите»: знаменосец из Тонга устроит сюрприз на церемонии закрытия Игр

21 августа 2016 13:56
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Новости Бразилии. Олимпиада в Рио близится к своему завершению. В ночь с воскресенья на понедельник на многотысячном стадионе «Маракана» состоится торжественная церемония закрытия.

Тхэквондист Пита Тауфатофуа, который будет нести флаг Тонга на церемонии закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, заявил, что намерен проявить себя на предстоящем мероприятии не менее ярко, чем на церемонии открытия. Напомним, на стадион он вступил в народном одеянии и с голым торсом, щедро намазанным маслом. Чем вызвал настоящий восторг на трибунах.

«Не моргайте, или все пропустите»: знаменосец из Тонга устроит сюрприз на церемонии закрытия Игр-1


Источник фото: instagram.com/pita_tofua/

Как оказалось, Пита сам продумал свой образ во время торжественного шествия олимпийцев. Тхэквондист хотел донести до мира культуру Тонги.

Пита Тауфатофуа:
Масло – часть наших традиций. Оно подчеркивает силу спортсмена, выражает исконные связи земли с народом и являет всем торжество человеческого тела.

Юбка Питы была сделана из коры Бруссонетии бумажной. Это символ единства жителей острова с их землей. Ожерелье на шее атлета – зубы акулы, символизируют предков.

«Не моргайте, или все пропустите»: знаменосец из Тонга устроит сюрприз на церемонии закрытия Игр-4


Источник фото: instagram.com/pita_tofua/

Пита просит зрителей церемонии закрытия не засыпать у экранов телевизоров. Говорит, что важно не проспать сюрприз. 

«Не моргайте, или все пропустите»: знаменосец из Тонга устроит сюрприз на церемонии закрытия Игр-6

Пита Тауфатофуа, тхэквондист:
Я приготовил небольшой сюрприз для зрителей. Не моргайте, или все пропустите.


Источник фото: instagram.com/pita_tofua/

На турнире по тхэквондо Тауфатофуа в первом раунде проиграл иранцу Саджаду Мардани. В Рио спортсмен поехал чудом. Дорогу и сборы Пита был вынужден оплатить сам. Для этого боец запустил фандрайзинг-кампанию. Молодой человек уверен, что в его карьере еще будет олимпийский пьедестал.

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# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Пита Тауфатофуа

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