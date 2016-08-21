«Не моргайте, или все пропустите»: знаменосец из Тонга устроит сюрприз на церемонии закрытия Игр
Новости Бразилии. Олимпиада в Рио близится к своему завершению. В ночь с воскресенья на понедельник на многотысячном стадионе «Маракана» состоится торжественная церемония закрытия.
Тхэквондист Пита Тауфатофуа, который будет нести флаг Тонга на церемонии закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, заявил, что намерен проявить себя на предстоящем мероприятии не менее ярко, чем на церемонии открытия. Напомним, на стадион он вступил в народном одеянии и с голым торсом, щедро намазанным маслом. Чем вызвал настоящий восторг на трибунах.
Источник фото: instagram.com/pita_tofua/
Как оказалось, Пита сам продумал свой образ во время торжественного шествия олимпийцев. Тхэквондист хотел донести до мира культуру Тонги.
Пита Тауфатофуа:
Масло – часть наших традиций. Оно подчеркивает силу спортсмена, выражает исконные связи земли с народом и являет всем торжество человеческого тела.
Юбка Питы была сделана из коры Бруссонетии бумажной. Это символ единства жителей острова с их землей. Ожерелье на шее атлета – зубы акулы, символизируют предков.
Источник фото: instagram.com/pita_tofua/
Пита просит зрителей церемонии закрытия не засыпать у экранов телевизоров. Говорит, что важно не проспать сюрприз.
Пита Тауфатофуа, тхэквондист:
Я приготовил небольшой сюрприз для зрителей. Не моргайте, или все пропустите.
Источник фото: instagram.com/pita_tofua/
На турнире по тхэквондо Тауфатофуа в первом раунде проиграл иранцу Саджаду Мардани. В Рио спортсмен поехал чудом. Дорогу и сборы Пита был вынужден оплатить сам. Для этого боец запустил фандрайзинг-кампанию. Молодой человек уверен, что в его карьере еще будет олимпийский пьедестал.
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