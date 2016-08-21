«Не моргайте, или все пропустите»: знаменосец из Тонга устроит сюрприз на церемонии закрытия Игр

Новости Бразилии. Олимпиада в Рио близится к своему завершению. В ночь с воскресенья на понедельник на многотысячном стадионе «Маракана» состоится торжественная церемония закрытия.

Тхэквондист Пита Тауфатофуа, который будет нести флаг Тонга на церемонии закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, заявил, что намерен проявить себя на предстоящем мероприятии не менее ярко, чем на церемонии открытия. Напомним, на стадион он вступил в народном одеянии и с голым торсом, щедро намазанным маслом. Чем вызвал настоящий восторг на трибунах.