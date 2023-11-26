Назвали в честь Плющенко – вырос талантливым спортсменом. Как готовят белорусских фигуристов?
Фигурное катание. Этот красивейший вид спорта у нас переживает не лучшие времена. Этапы Кубка Беларуси размахом удивить, увы, не могут. Однако белорусская школа фигурного катания развивается и идет своим путем, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Яркий пример тому – становление и рост лидера мужской команды Евгения Пузанова.
О том, как пробиваются нетореными дорогами к вершинам белорусские фигуристы – в сюжете Наталии Нероды.
Белорусское фигурное катание делает ставку на своих воспитанников. В составе национальной команды есть безусловный лидер – Виктория Сафонова, которая в свое время из сборной России перешла в национальную команду Беларуси. Но все же основные устремления отечественных функционеров связаны с тем, чтобы растить и развивать до топ-уровня своих спортсменов. Один из подобных примеров Евгений Пузанов. На данный момент он лидер мужской команды Беларуси.
Марина Пузанова, мама Евгения Пузанова:
Когда я была беременна, мы смотрели чемпионат мира по фигурному катанию, и там выступал Евгений Плющенко. И я сказала: если родится мальчик, будет Евгений – в честь Евгения Плющенко. Так и вышло, спустя много лет открылся Ледовый дворец в Пружанах, который привел Евгения на лед.
Женя быстро прогрессировал, и семья решила переехать из Пружан в белорусскую столицу. Ради спортивного будущего сына они поменяли дом, работу и образ жизни.
Марина Пузанова:
Первое время тяжело. Женя долго добирался в школу, Ледовый дворец, но со временем снимали квартиру, потом приобрели свое жилье. Было всякое. Было очень много травм, был период очень тяжелый для него, то есть как спортсмен, главное было не сломаться. Но наша семья – все, очень любящие фигурное катание, – всячески его поддерживала и направляла только вперед.
Сейчас Евгений Пузанов прыгает четверные прыжки, стремится повышать свой уровень и доводить до совершенства уже усвоенные элементы.
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