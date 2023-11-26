Назвали в честь Плющенко – вырос талантливым спортсменом. Как готовят белорусских фигуристов?

Фигурное катание. Этот красивейший вид спорта у нас переживает не лучшие времена. Этапы Кубка Беларуси размахом удивить, увы, не могут. Однако белорусская школа фигурного катания развивается и идет своим путем, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Яркий пример тому – становление и рост лидера мужской команды Евгения Пузанова. О том, как пробиваются нетореными дорогами к вершинам белорусские фигуристы – в сюжете Наталии Нероды.

Белорусское фигурное катание делает ставку на своих воспитанников. В составе национальной команды есть безусловный лидер – Виктория Сафонова, которая в свое время из сборной России перешла в национальную команду Беларуси. Но все же основные устремления отечественных функционеров связаны с тем, чтобы растить и развивать до топ-уровня своих спортсменов. Один из подобных примеров Евгений Пузанов. На данный момент он лидер мужской команды Беларуси.

Марина Пузанова, мама Евгения Пузанова:

Когда я была беременна, мы смотрели чемпионат мира по фигурному катанию, и там выступал Евгений Плющенко. И я сказала: если родится мальчик, будет Евгений – в честь Евгения Плющенко. Так и вышло, спустя много лет открылся Ледовый дворец в Пружанах, который привел Евгения на лед. Женя быстро прогрессировал, и семья решила переехать из Пружан в белорусскую столицу. Ради спортивного будущего сына они поменяли дом, работу и образ жизни.