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Минское «Динамо» играет с «Белшиной» в Бобруйске. Проходит матч ЧБ по футболу за золото

26 ноября 2023 11:16
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Новости Беларуси. 26 ноября решается судьба золотых медалей чемпионата Беларуси по футболу. Лидер турнира – минское «Динамо» – гостит в Бобруйске у местной «Белшины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для того чтобы досрочно взять титул, столичным спортсменам необходимо побеждать.

За ходом матча наблюдает съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Артем Шукалович.

Минское «Динамо» играет с «Белшиной» в Бобруйске. Проходит матч ЧБ по футболу за золото-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Минское «Динамо» уже в первом тайме оформило серьезную заявку на чемпионство. На 19-й минуте Александр Сочивко открыл в этом матче счет. Таким образом, минская дружина пока ведет – 1:0.

Минское «Динамо» играет с «Белшиной» в Бобруйске. Проходит матч ЧБ по футболу за золото-4

Класс команд очень разный, но бобруйская команда старается показать все, на что способна.

Минское «Динамо» играет с «Белшиной» в Бобруйске. Проходит матч ЧБ по футболу за золото-7

Другие подробности матча смотрите в видео.

# Футбол Беларуси # Артем Шукалович # Фотофакт

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