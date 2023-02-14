Два белорусских гандболиста вошли в символическую сборную группового этапа СЕХА-лиги

По итогам шести туров «Дивизиона Восток» СЕХА-лиги определена символическая сборная предварительного этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нее вошли сильнейшие гандболисты из шести клубов.

В ряды лучших попали также и белорусы. Это разыгрывающий «Мешков Брест» Валентин Куран и левый крайний минского СКА Владислав Кривенко.