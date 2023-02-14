Прямой эфир

Два белорусских гандболиста вошли в символическую сборную группового этапа СЕХА-лиги

14 февраля 2023 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По итогам шести туров «Дивизиона Восток» СЕХА-лиги определена символическая сборная предварительного этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нее вошли сильнейшие гандболисты из шести клубов.

Два белорусских гандболиста вошли в символическую сборную группового этапа СЕХА-лиги-1

В ряды лучших попали также и белорусы. Это разыгрывающий «Мешков Брест» Валентин Куран и левый крайний минского СКА Владислав Кривенко.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Азаренко стартовала с победы над турчанкой Ипек Оз на турнире категории 500 в Дохе
13 февраля 2023 19:13

Теннис. Азаренко стартовала с победы над турчанкой Ипек Оз на турнире категории 500 в Дохе

Минское «Динамо» уступило «Авангарду» на выезде в КХЛ
13 февраля 2023 18:35

Минское «Динамо» уступило «Авангарду» на выезде в КХЛ

Игрок минского «Динамо» Джозеф Душак признан лучшим защитником недели в КХЛ
13 февраля 2023 18:25

Игрок минского «Динамо» Джозеф Душак признан лучшим защитником недели в КХЛ