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Чемпионат Беларуси по каратэ кекусинкай прошел в Минске

15 мая 2017 06:32
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Новости Беларуси. Белорусская федерация каратэ кекусинкай подводит итоги своей 20-летней работы. И делает это не в кабинетах, а на соревновательных коврах. Накануне в столичном Дворце спорта прошел чемпионат и первенство страны в этом виде единоборств. За награды турнира боролись более сотни спортсменов из всех уголков Беларуси (начиная с 10-летних ребят и заканчивая взрослыми).

Сильнейшие каратисты внутренний старт пропускали, они готовятся к планетарному форуму. Впрочем, руководитель отечественного каратэ кекусинкай не устает повторять: главная цель этого вида спорта – не кубки и медали, а воспитание здоровых, крепких телом и духом ребят. Тем не менее, соревновательный элемент не отменяется, и включение каратэ (правда, другой его разновидности) в программу Олимпиады в Токио сподвигло представителей кекусинкай нацелиться и на эти старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по каратэ кекусинкай прошел в Минске-1

Дмитрий Алехнович, генеральный директор Белорусской федерации кекусинкай будо каратэ:
Олимпийское каратэ имеет определенные спортивные принципы и определенные спортивные правила. У нас правила немного другие. Методика подготовки другая, но мы готовы выйти и попробовать себя и на олимпийской арене. Я не вижу в этом какой-то глобальной проблемы.

# Карате # Дмитрий Алехнович

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